“È improcrastinabile l’autorizzazione della Regione Basilicata all’utilizzo delle risorse per il completamento della strada provinciale Pisticci-Craco”. La Provincia di Matera e il comune di Pisticci tornano all’unisono e con forza sulla necessità di avviare in tempi rapidi gli interventi di rafforzamento dei ponti ai km 2.150 e 2.500 e di messa in sicurezza della carreggiata della S.P. n. 5, chiedendo a gran voce all’assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra di autorizzare l’inizio dei lavori, al fine di evitare la chiusura di un’arteria fondamentale nel collegamento dalla val d’Agri alla Basentana e che rappresenta uno degli assi strategici per il turismo del territorio del materano.

Dopo il comune impegno che l’amministrazione provinciale ha condotto in questi anni con i comuni di Pisticci e di Craco, che ha portato al reperimento di risorse economiche da parte dell’ente di via Ridola, si chiede ora alla Regione di accelerare le procedure burocratiche affinché si intervenga con immediatezza e si diano risposte concrete alle comunità interessate, che vivono da anni in una situazione di isolamento.

“E’ con piacere che registriamo come le interlocuzioni avute in questi anni con la Provincia e la Regione abbiano avuto un felice esito – sostiene la sindaca di Pisticci Viviana Verri -. Per quanto riguarda il nostro comune, si tratta di una questione che ci sta particolarmente a cuore, considerato che questa arteria interessa molte delle attività produttive e ricettive, e soprattutto la discarica cittadina. L’interlocuzione con l’assessore Merra ha avuto un felice esito, anche dopo i sopralluoghi effettuati, e le risorse necessarie per il completamento dell’opera sono state reperite, ma ora è quantomai necessario che che i lavori comincino prima possibile, in modo da rafforzare l’asse turistico tra Pisticci e Craco, nonché migliorare il collegamento con la Val d’Agri. Speriamo di definire al più presto anche un’altra importante opera, come la rotatoria nella strada per Pozzitello, dove già sono in corso i lavori”.

“Ringrazio il sindaco di Pisticci per il lavoro e la collaborazione di questi mesi finalizzati a trovare soluzioni ad una questione annosa per la viabilità provinciale – sottolinea il presidente Marrese -. Grazie a questo impegno comune siamo riusciti a trovare i fondi necessari per completare questa strada, e sollecitiamo ora più che mai la Regione a compiere il passo decisivo per dare risposte alle istanze e alle esigenze dei cittadini e dei numerosi utenti di un’arteria strategica per tutto il territorio della Basilicata, che da anni subiscono non pochi disagi”.