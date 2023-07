Marrese (Upi) al Governo : più forza alle Province. Quando?

Una richiesta venuta fuori dal forum delle province italiane di Salerno, che sollecita il potenziamento di organici, di risorse e, naturalmente, di superare quell’ostacolo normativo introdotto durante il governo Renzi con la riforma che porta il nome del ministro Graziano Del Rio e con quel referendum, respinto a larghissima maggioranza, che lasciò le cose a metà e le Province nel limbo. Una situazione paradossale, congelata, e che l’attuale governo con l’accentramento di poteri e funzioni non sembra voler sbloccare. Del resto con la spada di Damocle della ‘’Autonomia differenziata’’ c’è da aspettarsi solo un’altra stretta. Gli Enti locali, intanto, come già accaduto per i Comuni e con le proteste di Anci e Ali Basilicata, sono senza risorse dopo il ‘’vuoto’’ di bilancio della Regione. Ridimensionare il ruolo di questi enti, che spesso hanno sprecato risorse preziose senza la programmazione e i controlli dovuti? Che il Governo faccia sapere, se ne avrà voglia, cosa intende fare.

LA NOTA DI MARRESE (upi)

“Chiediamo maggiori risorse economiche e umane per le Province: solo così questi enti potranno affrontare le sfide quotidiane ed essere punto di aggregazione per i territori”. Lo ha ribadito il Presidente di Upi Basilicata e della Provincia di Matera, Piero Marrese, intervenuto stamani a Salerno all’assemblea delle Province del Sud Italia, indetta dall’UPI

La riforma delle Province deve essere l’occasione per dotare nuovamente questi enti delle necessarie risorse finanziarie ed umane per far sì che tornino ad essere nodo centrale per le nuove strategie di programmazione e di sviluppo locale.

Marrese ha ribadito “la forte volontà di definire una nuova maglia amministrativa di cui le Province siano un nodo centrale, ma anche la necessità di evitare gli errori del passato. Questi enti, infatti, per assumere la funzione di punto di aggregazione e di coagulo intorno al quale i territori possano fare massa critica per realizzare azioni in grado di promuovere e migliorare la competitività, hanno bisogno di nuove funzioni e maggiori risorse economiche. Oggi, purtroppo, sappiamo bene che le Province hanno poche risorse finanziare ed umane per affrontare in modo congruo le sfide quotidiane e le continue emergenze.

Dobbiamo invece esaltare il ruolo di cerniera e di supporto ai territori delle Province, nell’ottica dell’azzeramento dei divari. Per farlo, è necessario un ripensamento delle loro funzioni fondamentali unito alla giusta attribuzione di risorse finanziarie e alla dotazione di adeguate risorse umane in termini di tecnici, specialisti ed esperti. Solo così si potranno costruire strutture efficienti, capaci di innescare processi di cambiamento e guidare i territori verso il superamento degli attuali divari.

E’ in ballo il futuro non solo del Sud, ma di tutta l’Italia: dare più forza alle Province significherebbe far viaggiare il Paese su un binario preferenziale”.