Marrese: queste le 5 liste pronte e unite per un futuro migliore per il lucani

Cinque liste a sostegno della candidatura di Piero Marrese a presidente della Regione Basilicata: si tratta di Partito Democratico, M5S, Basilicata Casa Comune, AVS-PSI-Basilicata Possibile e Basilicata Unita. “Depositate le liste – ha dichiarato Marrese – si apre ufficialmente la sfida elettorale per governare la nostra amata terra. I cittadini lucani ci hanno chiesto una Regione con più sanità, più agricoltura, più giovani, più lavoro, più cultura, più infrastrutture, più Basilicata. Noi in queste ore stiamo ascoltando e assorbendo ogni singola indicazione e proveremo a tradurre tutto questo in azioni concrete, quindi in opportunità per tutti. Siamo grati per il sostegno e la fiducia che stiamo raccogliendo. A poche ore dall’avvenuta presentazione delle liste avvertiamo il sostegno di tanti e, in particolare, di chi oggi legge questo momento come una grande occasione da vivere tutti insieme”. Di seguito tutte le liste con i rispettivi candidati che sostengono Piero Marrese nelle due circoscrizioni lucane.

POTENZA

Barrella Giuseppe

Battafarano Rosa

Becce Nicola

Biscione Francesco

Bruno Giuliana

Chiaradia Giuseppe

Dragonetti Domenico

Forte Sergio

Gambardella Francesco

Pellegrino Mario Emanuele

Romaniello Mariangela

Sagarese Rossella

Scarciolla Cinzia

MATERA

Dilella Marcello

Marrese Gianluca

Micucci Pietro

Pepe Enza Mariantonietta

Pistone Maria

Scarciolla Cinzia

Taratufolo Massimiliano

POTENZA

Caruso Michele

Ciaco Marilina

D’Agostino Cinzia

Distefano Donato

Gagliardi Bruna

Giovinazzo Anna

Lacorazza Piero

Molinari Antonio detto Antonello

Petruzzelli Carmela

Pinto Donatello

Sabina Nicola detto Nico

Saporito Michele

Verrastro Barbara Cristina

MATERA

Bucello Filomena

Cifarelli Roberto

Gentile Nicoletta

Losenno Marco

Mancini Francesco

Marinaro Antonella

Racamato Gianna

POTENZA

Chiorazzo Angelo

Basilio Antonella

Cammarota Aldo

D’Andrea Federica

Di Vittorio Tania

Leggieri Gianni

Lovaglio Urbano Maria

Maruggi Giampiero

Scavone Graziano

Sigillito Angelo Raffaele

Tagliente Faustina

Viola Rosa Antonia

Zullino Massimo

MATERA

Monaco Lindo

Colucci Alessandra

Dimona Francesco Carmelo

Favoino Giuseppina

Mastronardi Mirna Bruna

Lisanti Emiliana

Vizziello Giovanni

POTENZA

Araneo Alessia

Bechere Arjana

Cuviello Mauro

Gervasio Giancarlo

Giardiello Rosanna

Isoldi Yuri

Potenza Michele

Giordano Alessio

Scaldaferri Pierluigi

Dema Teresa

Lo Duca Vincenzo

Menna Francesca

Squeglia Clemente

MATERA

Verri Viviana

Materdomini Antonio

D’Oppido Tiziana

Digioia Antonio

Musillo Nunzio Antonio

Silvaggi Filomena

Caponero Arturo Giuseppe

POTENZA

Giuzio Francesco Carmine

Albano Mariateresa

Libonati Lucio

Charito Concetta

Pesacane Paolo

Dicorato Maria Antonietta

Valvano Livio

Dubla Stefania

Bochicchio Antonio

Fidanza Porzia

Di Bello Giuseppe

Mecca Giulia

Priore Giuseppe

MATERA

Digilio Giuseppe

Durante Murante

Carbone Vincenzo

Bianchi Marina

Di Trani Vito Anio

Ruggieri Maria Angelo

Corrado Giuseppe