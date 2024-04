Marrese: no a squallida passerella elettorale organizzata al Crob di Rionero

“Il convegno in programma l’8 aprile a Rionero in Vulture, nella sede del Crob, rappresenta uno dei punti più bassi toccati dal presidente Bardi e dai suoi sodali che pensano di prendere in giro la nostra regione.” Lo scrive Piero Marrese -candidato alla presidenza della giunta regionale di Basilicata- in una nota che così prosegue: “Non basta organizzare un convegno, con tanto di lectio magistralis del ministro degli Esteri Antonio Tajani, per riparare alle malefatte nei confronti di quello che, per noi, è un istituto strategico per la salute dei cittadini non solo come ente di ricerca sperimentale ma anche per le risposte che fornisce ai cittadini.

In tutti questi anni il Crob è stato abbandonato da Bardi: pochi investimenti, peraltro non valutati appieno, ha addirittura acquistato macchinari tuttora inutilizzati, che non tutelano la salute dei pazienti.

Continuiamo a chiedere un incontro e un confronto reale, non propagandistico, per parlare dei bisogni e delle prospettive del Crob. Ma nulla, qualcuno evidentemente ritiene che i cittadini lucani non siano in grado di discernere le iniziative viziate da strumentalizzazioni politico-elettorali da quelle destinate a costruire le basi per migliorare l’offerta sanitaria.

Dopo i danni arrecati alla sanità lucana da Bardi e soci, è assurdo che si continui a sbeffeggiare i lucani prendendoli in giro e gettando fumo negli occhi con queste indegne passerelle. In questi anni il vice premier Tajani e la ministra Casellati cosa hanno fatto per il Crob, la sanità lucana e la Basilicata? Assolutamente niente, e niente faranno se non questa indegna passerella elettorale.

Noi non parteciperemo perché, come tutti i giorni, saremo nelle piazze, nelle strade per parlare con i lucani e ascoltare i loro bisogni e le loro proposte. A noi interessano solo i fatti: non abbiamo alcun bisogno di ministri e passerelle. In Basilicata c’è voglia di cambiamento. La nostra regione merita una nuova primavera, merita di essere liberata da chi ha affossato la sanità pubblica.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.