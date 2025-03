Marrese e Lacorazza sulla “ibrida maggioranza Bardi in crisi dopo 10 mesi”

“Come volevasi dimostrare: l’ibrida maggioranza, che ha rieletto Bardi a Presidente della Regione Basilicata, non è in grado di garantire stabilità politica né di fornire risposte concrete ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini lucani.” E’ quanto rileva il consigliere regionale Piero Marrese con una nota in cui sottolinea che “Essa ha meramente rappresentato un occasionale accordo di potere per bypassare le elezioni regionali dello scorso aprile e garantire la sopravvivenza politica ed istituzionale delle variegate forze, che l’hanno composta, le quali nel Parlamento nazionale sono collocate su sponde opposte. Oggi è formalmente caduto il velo sull’evidente sfilacciamento di una coalizione anomala ed improvvisata con il capogruppo dei Fratelli d’Italia che ha dichiarato l’apertura della crisi interna alla maggioranza, annunciando che il suo gruppo non parteciperà più alle attività delle commissioni e del consiglio. A meno di un anno dal voto regionale questo strappo evidenzia le forti divisioni interne alla spuria maggioranza, che dovrebbe governare la Regione Basilicata e l’incapacità del Presidente Bardi di esercitare una guida autorevole e rappresentativa sul territorio, ove ogni segmento di essa viaggia per conto proprio. Non è più tempo di sotterfugi, il Presidente Bardi venga in Consiglio Regionale e verifichi se una maggioranza sussista ancora. I cittadini lucani non possono aspettare che si consumi il teatrino della politica, con i suoi riti triti e ritriti, né è tollerabile che le beghe partitiche rallentino la soluzione dei tanti e gravi problemi che assillano la nostra comunità. Occorre chiarezza e responsabilità: o il Consiglio Regionale è in grado, da subito, di riprendere a funzionare con efficacia per offrire soluzioni all’altezza delle esigenze collettive oppure il Presidente Bardi prenda atto dell’assenza di una maggioranza coesa a suo sostegno e restituisca la parola al popolo sovrano.”

Sulla situazione di crisi creatasi nell’ambito della maggioranza regionale di centro destra è intervenuto anche il consigliere Piero Lacorazza con una nota in cui sfida FdI a ritirare la delegazione in Giunta. “Se le elezioni di Matera costituiscono un inciampo per la maggioranza Bardi, figuriamoci le elezioni politiche al 2027 -rileva il capogruppo del PD in Consiglio regionale- per le quali ritengo improbabile che Azione e Italia Viva sostengano la Meloni, osservando l’attuale quadro politico. Questa crisi può rientrare ma rappresenta la ulteriore prova – l’altra c’era stata sull’autonomia differenziata – che questa maggioranza non garantisce stabilità e un governo adeguato ai problemi della Regione. Non c’è un bilancio regionale approvato e Fratelli d’Italia mette in scena il teatrino della politica e, forse, invece di bloccare il lavoro di Commissioni e Consiglio avrebbe dovuto ritirare la delegazione in Giunta. Fratelli d’Italia se non è parte del teatrino politico faccia un bel omaggio alla coerenza e un buon servizio ai lucani ritirando i due Assessori regionali, Latronico e Cicala, che rispettivamente su sanità e agricoltura sono abbastanza faglianti e latitanti. L’atteggiamento del gruppo di Fratelli d’Italia è schizofrenico, irresponsabile rispetto ai ritardi che si provocheranno per la comunità lucana e irrispettoso perché si rende inagibile anche l’azione della minoranza, in ogni caso rappresentativa di buona parte del popolo lucano”. “Il messaggio – afferma Lacorazza – è questo: caro Presidente Bardi ti abbiamo già mal digerito nell’accettare il bis, ora il tuo partito, Forza Italia, deve sostenere un nostro esponente candidato Sindaco a Matera, in particolare Piergiorgio Quarto. Già nelle recenti nomine abbiamo atteso che si dipanasse la contesa dentro i Fratelli d’Italia, ora siamo alla regolazione dei conti nel centrodestra lucano. Inoltre il capogruppo di Fratelli d’Italia, Michele Napoli, dimentica che la maggioranza a sostegno del Presidente Bardi, contiene partiti all’opposizione del governo Meloni con Italia Viva impegnata con una esponente ‘esterna’ in Giunta e Azione fuori dall’esecutivo; e nelle Province non ci sono maggioranze omogenee a quella regionale. C’è di più; non deve sfuggire che l’accordo con Azione metteva tra i primi punti il no alla ‘pieni poteri’ di Bardi e un radicale cambio sulla sanità. Nel primo caso anche Fratelli d’Italia non l’ha spuntata e magari si accontenterà della spartizione della nomina di tre sottosegretari. Sulla sanità si è resa evidente, qualche settimana fa, dopo una riunione di maggioranza nel retro aula del Consiglio, l’assenza del Presidente Pittella durante la relazione dell’assessore regionale alla sanità Cosimo Latronico”. “Il dunque è chiaro – conclude l’esponente del Pd – altri ragionamenti sono al momento superflui e strumentali: l’agibilità e la funzionalità della Istituzione regionale, nell’interesse della comunità, devono essere garantite dal governo e dalla sua maggioranza. La comunità lucana chiede un governo all’altezza della sfida e una maggioranza che non singhiozzi e che a ogni piccola pietra non inciampi e cada, ritardando risposte urgenti e di qualità alle tante questioni aperte in Basilicata”. 25.03.2025