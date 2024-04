Marrese: assessorato alla cultura e nuova legge di settore

“Ho letto con molta attenzione la lettera appello del mondo della cultura: le loro parole, sono le mie. Le loro preoccupazioni, sono le mie. Per anni la Basilicata è stata attraversata da fermenti culturali che hanno avuto il più riconoscibile in Matera Capitale della Cultura 2019. Da 5 anni, invece, Bardi e la sua Giunta di destra hanno messo una cappa grigia e asfittica sul mondo della cultura. Anzi sull’industria culturale e dello spettacolo della nostra regione. Al punto che in 5 anni non è mai stato nominato un assessore alla Cultura. Questo è il rispetto che Bardi ha avuto per un settore foriero di ricchezza, sviluppo e lavoro per le nostre figlie e i nostri figli.” Lo scrive Piero Marrese in una nota con cui promette che “Come ho scritto nei miei programmi, da Presidente della Regione tra le prime cose che farò sarà istituire di nuovo l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo e dare la delega alle Politiche Giovani ad un under40 lucano. Carissime e carissimi, faccio un patto con voi. Costruiamo insieme un percorso. Costruiamo insieme una consulta permanente sulla cultura e sullo spettacolo. Scriviamo insieme una nuova legge regionale. Insieme liberiamo la Basilicata, insieme facciamo nascere la nuova Primavera della nostra terra.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.