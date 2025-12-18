Mario Zotta ‘padre lucano della Costituente’. Ricordiamolo ora, soprattutto…

…e a ragione visti i tentativi o gli attacchi subdoli o diretti,legati a pseudo progetti riformisti con dichiarata svolta autoritaria, finalizzata a ridimensionare o a cancellare la sovranità popolare,dalla Costituzione repubblicana. E’ importante,pertanto, ricordare figure come il senatore Zotta, tra i padri costituenti, originario di Pietragalla (Potenza) che ospiterà un convegno tematico , moderato dal collega Eugenio Montesano, alle 17.00 di lunedì 22 dicembre, presso la sala parrocchiale del Palazzo Ducale. A parlarne il sindaco di Pietragalla Paolo Cillis, Raffaele La Regina docente di storia contemporanea presso l’Unibas, Giovanni Zotta ( in modalità on line) figlio del parlamentare democristiano. Valeria Verrastro per la Deputazione Lucana di storia patria e l’ex deputato dc Giuseppe Molinari, a cui va il merito di riproporre puntualmente temi e figure della politica dei cattolici democratici che hanno operato con impegno e preparazione in e per la Basilicata a vari livelli. Un patrimonio politico, sociale e culturale, che non va disperso ma trasmesso ai giovani (sempre di meno nella nostra regione) per cercare di innovare la politica, partendo dalla conoscenza e dalla difesa delle Istituzioni. Zotta, che è stato nella seconda metà degli anni ’50 tra l’altro anche ministro per la riforma della pubblica amministrazione, seppe portare avanti con quella ”caparbietà e umiltà” tutta lucana iniziative che contribuirono a consolidare l’attività dell’allora giovane Repubblica italiana.

