Chiacchierato, discusso, ma pragmatico. Mario Altieri non molla ed è stato rieletto, per la terza volta alla guida del Comune di Scanzano Jonico ( Matera) che era amministrato da un commissario prefettizio dal dicembre 2019, dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose decretato dal Ministro degli Interni. Altieri, alla guida della civica ” Scanzano rinasce” si è imposto con il 52,5 per cento pari a 2127 voti, su Rocco Durante (Siamo Scanzano jonico) che ha preso il 33,97 per cento dei consensi pari al 33,97 voti e su Raffaello Carmelo Ripoli(Riscatto per Scanzano)con il 13,78 per cento pari a 561 voti. Nel consiglio alla lista del sindaco spetteranno 8 consiglieri, tre a quella di Durante e una a quella di Ripoli. AL voto è andato il 69,24 per cento dei 6008 elettori aventi diritto. Altieri era stato sindaco di Scanzano tra il 1991 e il 1993 e tra il 1997 e il 2006. Una vittoria che a quanto pare era nell’aria. ” Me la sentivo che avrei potuto farcela- ha detto il neo primo cittadino di Scanzano jonico. Sono soddisfatto. Ora al lavoro. Le promesse fatte in campagna elettorale vanno concretizzate. Le priorità sono l’attuazione dei progetti per il piano nazionale di ripresa e resilienza, la riorganizzazione degli uffici, necessaria per fare anche le piccole cose”. Quanto alla giunta nei prossimi giorni e per i festeggiamenti è lapidario. ” Ringrazio quanti mi hanno dato il consenso – dice Altieri- ma festeggeremo fra cinque anni, a conclusione del mandato, e con i risultati conseguiti”. Più concreto di cosi.



I Risultati del voto

SCANZANO JONICO

Comune di SCANZANO JONICO (Prec. elez.: 05/06/2016)

Sezioni: 7 / 7 (Tutte)Dato aggiornato al: 08/11/2021 – 06:40

Liste Candidati Sindaco Voti % Seggi

SCANZANO RINASCE

SCANZANO RINASCE ALTIERI MARIO SINDACO

2.127 52,25 8

SIAMO SCANZANO JONICO

SIAMO SCANZANO JONICO DURANTE ROCCO

1.383 33,97 3

RISCATTO PER SCANZANO

RISCATTO PER SCANZANO RIPOLI RAFFAELLO CARMELO

561 13,78 1

TOTALE 4.071 100 12

Elettori: 6.008 | Votanti: 4.160 (69,24%) Schede nulle: 73 Schede bianche: 16 Schede contestate: 0