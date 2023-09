Mariastella Gelmini a Matera per la prima data di “Più libera, più forte”

Sarà Mariastella Gelmini l’ospite del primo appuntamento di “Più libera, più forte“, la festa regionale di Azione Basilicata. Il dibattito si terrà sabato 16 settembre a Matera, ore 16:00, in piazza San Giovanni, e avrà come tema: “Matera 2019 – Basilicata 2024. L’eredità di una storia di successo, un nuovo progetto per la Basilicata ed il Sud“. All’incontro interverranno anche il sindaco di Matera, Domenico Bennardi; il commissario cittadino di Azione Matera , Uccio Di Lena; il commissario provinciale di Azione Matera, Vincenzo Ligorio; il consigliere regionale e membro della segreteria nazionale di Azione, Marcello Pittella; il segretario regionale di Azione Basilicata, Donato Pessolano.

Il programma politico di questa prima festa regionale di Azione Basilicata, presentato in mattinata a Potenza, in una conferenza stampa a cui hanno partecipato: il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano; la commissaria provinciale di Potenza, Ivana Grillo; la segretaria cittadina di Potenza, Donatella Cutro; il commissario cittadino di Matera, Uccio Di Lena; il referente cittadino di Lauria, Michele De Clemente, oltre a questa tappa di Matera prevede: – A Lauria (ore 18, Villa Comunale) intervento del segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, e del capogruppo alla Camera dei deputati, Matteo Richetti. -A Potenza (ore 18:00 Auditorium del Seminario Minore) toccherà alla presidente nazionale di Azione, Mara Carfagna. Tre i temi principali di discussione proposti da Azione Basilicata: il programma di governo per la Basilicata, la centralità del Mezzogiorno, le sfide della nuova Europa.

“Azione Basilicata si conferma essere un partito in crescita e molto attrattivo”, ha dichiarato il segretario regionale Donato Pessolano, che ha aggiunto: “Questa nostra prima festa regionale, con la presenza dei nostri leader nazionali, è la conferma della qualità della proposta politica messa in campo in questi anni e della centralità che il partito regionale ha all’interno della nostra organizzazione nazionale. Abbiamo scelto di intitolare la festa “Più libera, più forte” perché pensiamo che la Basilicata possa tornare ad essere regione modello nel Mezzogiorno, ma per fare questo c’è bisogno dell’impegno in prima persona di tutti coloro i quali hanno a cuore il futuro della Basilicata e credono nella libertà, nel progresso e nel talento dei lucani. Da questa festa regionale uscirà fuori quella che sarà la nostra piattaforma programmatica per la Basilicata e che nei prossimi mesi porteremo nei territori. Azione sa di essere centrale nel campo politico regionale e per le future alleanze, il nostro principale obiettivo sarà determinare un cambio di velocità per la Basilicata ed essere il motore del futuro per la nostra terra”.