Maria Rita Iaculli torna al Comune di Matera. Buon lavoro!

E’ quanto ha deliberato il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che ha scelto Maria Rita Iaculli per ricoprire il ruolo- necessario- di capo di gabinetto. L’incarico, come riporta l’ordinanza sindacale https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/24674924 è a tempo determinato Capo di Gabinetto, da inquadrarsi nell’Area dei Dirigenti, con contratto di lavoro a

tempo determinato e parziale al 50 per cento. Ricordiamo che la dottoressa Iaculli,che ha ricoperto varie funzioni e incarichi nel Ministero degli Interni e successivamente anche commissario prefettizio in città importanti di Puglia e di recente anche nella breve fase commissariale del dottor Raffaele Ruberto al Comune di Matera, aveva ricoperto il ruolo di capo di gabinetto durante l’amministrazione comunale del sindaco Raffaello De Ruggeri. Alla dottoressa Iaculli gli auguri di buon lavoro. L’ordinanza, prevede, l’assunzione a tempo determinato pieno di un portavoce e di una figura con il profilo di Specialista Servizi Amministrativo-Contabile.