Margherita Cassano: dal governo “inaccettabili insulti” alla magistratura

“Le decisioni della Corte di Cassazione, al pari di quelle degli altri giudici, possono essere oggetto di critica. Sono invece inaccettabili gli insulti che mettono in discussione la divisione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto“. Poche e lapidarie parole sono bastate alla prima presidente della Corte, Margherita Cassano, a stigmatizzare le polemiche degli esponenti del governo nei confronti della magistratura, in seguito alla sentenza sulla Diciotti.

Come tollerare, infatti, senza reagire quei continui e martellanti attacchi del governo contro la magistratura, sfociata oramai da tempo in una guerra aperta? E’ da quando Giorgia Meloni e la sua maggioranza si sono insediati che, non gliene va bene una. Che siano sentenze o indagini. Facendo emerge tutto lo stupore di chi chiamato a governare (da una minoranza di italiani per altro, data la bassa affluenza alle urne) pensa, invece, di essere stato chiamato a comandare. E quindi con la feroce reazione conseguente di chi pensa: come si permettono questi giudici di giudicarci? E giù a dipingerli come comunisti, toghe rosse, politicizzati. Accuse palesemente false ed inverosimili, considerato la recente adesione massiccia delle toghe allo sciopero contro la paventata riforma della giustizia che le vorrebbe tutte, dunque (non solo una parte minoritaria), con la tessera del defunto PCI in tasca. Sarebbe roba da barzelletta se non fosse lo svelamento di una maggioranza di governo che mal tollera la costituzionale divisione netta dei poteri. E che vorrebbe nessuno si permettesse di mettere in discussione le sue azioni. Un atteggiamento chiaramente “eversivo“, considerato la continuità di questi attacchi frontali a singoli magistrati ed ora persino alla Cassazione, tutti tendenti a delegittimare l’intera magistratura dinanzi ai cittadini. Come anche in questo caso con la Meloni che è intervenuta, prima sfoggiando una improbabile competenza giuridica, affermando che: “Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno condannato il governo a risarcire un gruppo di immigrati illegali trasportati dalla nave Diciotti perché il governo di allora, con Ministro dell’Interno Matteo Salvini, non li fece sbarcare immediatamente in Italia. Lo fanno affermando un principio risarcitorio assai opinabile, quello della presunzione del danno, in contrasto con la giurisprudenza consolidata e con le conclusioni del Procuratore Generale.” E poi assestando la solita mazzata delegittimante ” In sostanza, per effetto di questa decisione, il Governo dovrà risarcire – con i soldi dei cittadini italiani onesti che pagano le tasse – persone che hanno tentato di entrare in Italia illegalmente, ovvero violando la legge dello Stato italiano.” con annessa solita dose di vittimismo “Non credo siano queste le decisioni che avvicinano i cittadini alle istituzioni, e confesso che dover spendere soldi per questo, quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare, è molto frustrante.” Eccoli, quindi i nemici dell’Italia cari cittadini: i giudici! Un sugello, questo, giunto dopo le parole del suo vicepresidente Matteo Salvini che ha definito la sentenza “vergognosa“, qualificandola come “un’altra invasione di campo indebita” e intimando: “Se c’è qualche giudice che ama così tanto i clandestini, li accolga un po’ a casa sua e li mantenga.” Ipotizzando, subito: Chissà se di fronte allo splendido palazzo della Cassazione allestissero un bel campo rom e un bel centro profughi, magari qualcuno cambierebbe idea…”. Una idea che chissà qualcuno potrebbe accogliere e far diventare realtà, con il Carroccio che, tramite i suoi profili social, ha aggiunto: “Assurdo. Paghino questi giudici di tasca loro, se amano tanto i clandestini“. E allora, se questa non è una guerra eversiva tesa a demolire la magistratura, delegittimandola quotidianamente, cosa sarebbe? E dove andremoa finire, cara Contessa, se questi giudici continueranno ad ostinarsi a voler giudicare nei processi…..non rispettando i gusti e le preferenze del governo?