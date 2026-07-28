Marciapiedi sconnessi? Tanti a Matera. Rubino interroga

Attenzione rivolta su via Castello,quella contenuta nella interrogazione del consigliere comunale di Matera Angelo Rubino (MD), che conduce all’antico manieri cinquecentesco, all’Università e ad abitazioni private. Ma il problema è più ampio. Servono programmazione e risorse adeguate. Nel frattempo occorre metterci una pezza con interventi di pronto intervento, somma urgenza per ”metterci una pezza” dove la pavimentazione è saltata per vari motivi (pavimentazione mal eseguita, effetto radici degli alberi, atti vandalici eccetera). E qui le risorse ammonterebbero a una cifra contenuta. Di altro importo è la necessità di intervenire per rifare ex novo marciapiedi,cordoli o strade. Programmazione e risorse e questo con le difficoltà create, di recente, dalla necessità di far fronte ai debiti fuori bilancio. Non sarebbe male che,accanto al rifacimento della segnaletica in vista delle scuole, si effettui una ricognizione anche sulle priorità dei percorsi a ridosso degli edifici scolastici.



L’INTERROGAZIONE DI RUBINO

Marciapiedi sicuri, una città più vivibile: Angelo Rubino presenta un’interrogazione per Via Castello e chiede un Piano straordinario per tutta Matera.

«Una città che vuole essere moderna e inclusiva non può permettere che i cittadini rischino di cadere mentre percorrono un marciapiede.»

Con questo obiettivo il consigliere comunale Angelo Rubino ha presentato un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore competente per chiedere interventi urgenti sui marciapiedi di Via Castello, da tempo segnalati dai residenti per il loro stato di degrado, e per sollecitare una programmazione straordinaria della manutenzione dei percorsi pedonali dell’intera città.



Via Castello rappresenta uno degli assi più importanti di Matera: ospita l’Università degli Studi della Basilicata, scuole, uffici pubblici e il Parco del Castello Tramontano. Ogni giorno migliaia di studenti, docenti, famiglie, anziani, lavoratori e turisti percorrono questi marciapiedi, che devono garantire sicurezza e accessibilità.

«Non possiamo continuare a intervenire solo quando si verifica un’emergenza o dopo l’ennesima segnalazione. Serve una visione complessiva della città, con un piano di manutenzione programmata che interessi tutti i quartieri, eliminando barriere architettoniche e situazioni di pericolo.»

L’interrogazione chiede di conoscere quali interventi siano previsti per Via Castello, i tempi di realizzazione e se l’Amministrazione intenda predisporre una ricognizione dell’intera rete dei marciapiedi comunali, individuando le priorità sulla base del rischio e della presenza di scuole, università, impianti sportivi e altri luoghi di interesse pubblico.

«Prendersi cura dei marciapiedi significa prendersi cura delle persone. Una città è davvero civile quando garantisce a tutti il diritto di muoversi in sicurezza. Continuerò a portare in Consiglio comunale le istanze dei cittadini affinché Matera diventi sempre più accessibile, decorosa e attenta ai bisogni di tutti.»

Angelo Rubino consigliere comunale di Matera Democratica