Marcia straordinaria Perugia-Assisi e manifestazioni in più di 100 città per la pace

Sarà la prima volta che si terrà di notte, questa marcia straordinaria Perugia-Assisi “contro tutte le guerre“, con partenza dal capoluogo umbro la mezzanotte del 23 febbraio, in occasione del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Nell’attesa che i governanti facciano atti di pace e non solo una cieca corsa alle armi, il mondo del pacifismo italiano si è rimesso in moto con una serie di iniziative in cui ancora una volta le realtà laiche e cattoliche saranno unite nella richiesta di una tregua e di un negoziato che possa finalmente porre fine al conflitto Russo-Ucraino, che non è -ricordiamolo purtroppo- l’unica guerra in corso sul pianeta con aggrediti ed aggressori. Le centinaia di realtà pacifiste italiane che aderiscono alla coalizione Europe for Peace si stanno preparando alle tre giornate di mobilitazione del 24, 25 e 26 febbraio, organizzate in continuità con la grande manifestazione del 5 novembre scorso a Roma. Sono già previsti cortei, fiaccolate, sit-in e altre iniziative a Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Avellino, Palermo, Catania, Cagliari, Perugia, Udine, Gorizia, Venezia, Verona, Padova, Reggio Emilia, Ravenna, Modena, Bologna e Pistoia. Eventi simili, sempre organizzati da Europe for Peace, sono in corso di preparazione in Spagna, Inghilterra, Francia, Belgio, Germania, Austria, Danimarca, Finlandia e Stati Uniti. Il movimento pacifista sarà presente anche al Carnevale di Viareggio con la “Banda della pace” che si esibirà, infatti, domenica 19 in un concerto ispirato alla tradizione satirica del Carnevale, in concomitanza con la performance della banda militare della Nato, la cui presenza sta creando forte malcontento in città. Un appello contro la sua esibizione ha raccolto oltre un migliaio di firme in pochi giorni.

Sabato 18 febbraio a Bologna, nei locali della Curia arcivescovile, l’incontro dal titolo “Le armi nucleari e l’Italia. Che fare?” in cui i rappresentati delle organizzazioni cattoliche e dei movimenti ecumenici e nonviolenti su base spirituale si ritroveranno, con l’intervento anche del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana – rilanceranno ancora una volta l’appello al governo italiano di ratificare il Trattato Onu di proibizione delle armi nucleari. E proprio ora non è più rinviabile un confronto in sede parlamentare sulla proposta lanciata dalla campagna “Italia ripensaci” e promossa dai rappresentanti italiani della coalizione Ican, premio Nobel per la pace 2017, anche in considerazione del fatto che le nuove bombe atomiche B61-12 stanno per essere stoccate a Ghedi e ad Aviano.

Al movimento pacifista manca questa volta la vicinanza dei partiti che non risultano pervenuti. Certo adesioni personali, ma non quello che servirebbe. E il silenzio è assordante. Forse perchè non possono sottoscrivere fino in fondo il manifesto-piattaforma di Europe for Peace, come invece hanno fatto, tra gli altri, Cgil-Cisl-Uil, Arci, Acli, Anpi, Emergency, Sant’Egidio e numerose altre realtà associative esplicitamente contrarie ad alimentare l’escalation militare con l’invio di ulteriore materiale bellico all’esercito di Kiev. “Noi non siamo semplicemente pacifisti, siamo contro la guerra e per un nuovo modello sociale: la libertà e la giustizia si affermano solo in un mondo di pace” afferma infatti netto Maurizio Landini.