Marche: vota solo la metà degli elettori. Il Centrodestra rivince ma perde voti.

E’ una politica che convince sempre meno gli elettori italiani. Se ne è avuta una ulteriore conferma anche nelle elezioni regionali delle Marche. Le proposte di partiti e candidati hanno, infatti, convinto a recarsi al seggio per votarli, solo la metà degli aventi diritto (il 50,01% – 662.845), ben il 9,74% in meno rispetto alle precedenti regionali, corrispondente a ben 120.328 cittadini. Una frana per la credibilità di questa classe dirigente che appare essere impegnata in una sorta di sterile teatrino, molto distante dalla vita di tutti i giorni. Forze politiche assenti sul territorio e che si mobilitano solo a ridosso delle tornate elettorali, spesso dilaniate da risse interne incentrate essenzialmente sul “chi” candidare. Con scelte che spesso -come nel caso del centrosinistra- non rientrano in una logica non diciamo politica, ma di elementare buon senso. Come ad esempio quella di candidare personalità elette solo qualche mese prima al Parlamento Europeo. Ma possibile che non c’era nessun altro da candidare? E il voto chiesto ai cittadini nel 2024 per lo stesso politico, era una burla? Così certo non si convincono gli astensionisti a ripensarci, anzi li si incrementa. E poi certo che Acquaroli vince e sarà nuovamente presidente delle Marche, ma lo fa perdendo oltre 24 mila voti rispetto al 2020. Non esattamente un successo. Ma state certi che non sarà questo il dato che emergerà. Ad essere citate saranno solo le percentuali. E così la coalizione del centrodestra con Acquaroli può vantare il 52,44% nel 2025 a fronte del 49,13% del 2020. Un successo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.