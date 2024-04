Marcello? Lucani….mandatelo a Bruxelles!

Siamo ad un imbarazzante culto della persona, quella che emerge -e che capita di osservare- in merito alle avventure del “cacicco” Marcello Pittella, assurto alla cronaca nazionale come campione di piroetta trasformista, da parte dei suoi adoratori. Schiere di seguaci di un autonominato “gladiatore” buono a guidarli una volta contro gli uni e una volta contro gli altri (chiunque abbia osato mettere in discussione il suo sacro diritto ad una poltrona), a cui va tutto bene ciò che lui fa e disfa. Seguaci che ora sono in brodo di giuggiole dopo che il furbo Calenda ha pensato bene di utilizzare -per la sua esanime creatura, Azione- questa -per lui- “gallina dalle uova d’oro” anche nella imminente campagna elettorale europea. E’ ancora in corso la trattativa per riscuotere dal generale Bardi il giusto posto sul ponte di comando della Regione Basilicata? E che fa? Battere il ferro quando è caldo, è il motto. E vai console Marcello, dunque…. vai a conquistar l’Europa sulle orme di tuo fratello Gianni e dai corpo ad avvincenti nuove puntate alla lunga serie della dynasty familiare. Sarà vera e ulteriore gloria? Ai posteri l’ardua sentenza. Ma di sicuro ne è convinto lui, pronto al sacrificio (https://giornalemio.it/politica/pittellail-piu-votato-alle-regionali-candidato-alle-europee/), e ciecamente i suoi seguaci. Per il segretario regionale calendiano Antonio Pessolano, addirittura: “La candidatura di Marcello Pittella alle europee rappresenta per tutta la Basilicata una grande opportunità.” Approfittate gente, approfittate. Nel mentre lui, già che c’è, “A nome di tutto il partito regionale ” ringrazia “Marcello per la sua disponibilità ad affrontare questa importante campagna elettorale, una generosità che permetterà al partito di crescere ulteriormente in Basilicata e nel Sud.” E pur omettendo, immaginiamo per pudore, di utilizzare la parola “coerenza“, prova a spacciare una “credibilità assoluta” del suo leader, anche se oscilla da una parte all’altra come un pendolo e dice: “La sua esperienza, il suo essere radicato nel territorio lucano, così come ampiamente dimostrato nelle ultime regionali, e il suo profilo riformista ed europeista sono valori fondamentali ed elementi di credibilità assoluta di una storia politica che darà ulteriore forza al progetto messo in campo da Azione e che vede candidati anche Carlo Calenda ed Elena Bonetti.” Ed infine, confessando che forse qui in via Verrastro la sua è una presenza alquanto ingombrante, anche per la carriera dei suoi, si chiede ai lucani di mandarlo lontano, a Bruxelles. Scrive, infatti Pessolano: “Con Pittella a Bruxelles la Basilicata può recuperare un posto di primo piano nella UE e ristabilire la sua centralità sia sul piano della programmazione che in quello degli investimenti per lo sviluppo dei settori strategici della regione. Sono sicuro che i lucani sapranno cogliere questa possibilità, dando ad Azione e a Marcello Pittella tutto il sostegno necessario per vincere questa sfida.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.