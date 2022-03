Marc Innaro è un volto familiare agli spettatori dei TG Rai che da anni con competenza ed equilibrio svolge il suo mestiere di corrispondente da Mosca. Contro di lui si sono alzati gli strali di chi vorrebbe amputare la storia e i fatti, piegandoli alla stregua della propaganda. E c’è chi -essendosi messo l’elmetto in testa senza per altro essere in zona di guerra- spara su di lui ad alzo zero e pretende che venga addirittura rimosso dal suo incarico.

La colpa? Aver inserito, in un collegamento nei tanti programmi di approfondimento in onda in questi giorni, accanto alla secca denuncia per quanto sta accadendo, il ragionamento che in tanti stanno facendo in questi tragici giorni. Ovvero che l’espansione ad est della Nato -dopo la caduta del muro di berlino e lo scioglimento del Patto di Varsavia- sia stata poco lungimirante ed abbia costituito un oggettivo pretesto per Putin. Una verità storica su cui bisognerebbe riflettere, pur nella ferma condanna dell’aggressione in corso e rimanendo saldamente accanto al popolo ucraino, ma che invece si vorrebbe omettere, trasformando l’informazione in propaganda.

Eravamo di fronte alla Tv anche noi quando Marc Innaro ha proferito quelle parole in un ragionamento più ampio ed articolato e ci sono sembrate perfettamente rispettose dei fatti, come dovrebbe fare ogni giornalista e non solo.

Sabato sera – come nei giorni precedenti – era in collegamento con lo studio della trasmissione di approfondimento del Tg2 e -tra le altre cose- dice: “Gli europei scontano una totale assenza di memoria storica e di comprensione delle dinamiche più profonde che ha subito la Russia nell’ultimo secolo e negli ultimi trent’anni”, aggiungendo “Basta guardare la cartina geografica per rendersi conto che chi si è allargato negli ultimi trent’anni non è stata la Russia, è stata la Nato“.

Quanto basta ad Andrea Romano, deputato del Pd e membro della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, per presentare proprio in Commissione, un’interrogazione in cui chiede “se la Rai non ritenga doveroso da parte dei propri corrispondenti garantire, pur in quadro di rispetto del pluralismo, una piena attendibilità e completezza delle informazioni, esplicitando le fonti dei fatti e distinguerli dalle opinioni”. Per Romano evidentemente l’inclusione nella Nato di Polonia, Ungheria, sino alle Repubbliche Baltiche sarebbero opinioni e non fatti oggettivi.

Cosa che lo porta, al secondo punto dell’interrogazione, a chiede ai vertici Rai se non ritengano “opportuno avviare una strategia chiara e trasparente sui tempi di rotazione dei propri corrispondenti nelle sedi estere al fine di garantire pari opportunità alle tante professionalità presenti, assicurando così anche attraverso la mobilità interna alla Rai un maggiore pluralismo”. Insomma, di sostituire in fretta Innaro. Complimenti per chi per altro si fregia di essere partiticamente “democratico“.

Bene ha fatto l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico a stigmatizzare subito l’accaduto. “Contro il collega Marc Innaro sono state mosse accuse pretestuose e infondate“, si legge nel comunicato firmato dal fiduciario dei corrispondenti nell’esecutivo. “In decenni di attività si è sempre distinto per competenza e rigore. Qualità che non sono venute meno neanche nei momenti più concitati e difficili di questi giorni di guerra. Un ascolto attento e non superficiale delle sue corrispondenze, anche quelle messe all’indice su organi di stampa, basterebbe a smentire le illazioni infamanti e riprovevoli che vogliono fare di lui un seguace di Putin. Chiediamo all’azienda di non rimanere inerte davanti ad accuse infondate, capziose e di parte e di intervenire finalmente a difesa dei propri giornalisti che sul campo stanno assicurando un flusso informativo senza precedenti su tutte gli aspetti della guerra in corso in Ucraina”.”

Evitiamo di cadere in una spirale di guerra che ci fa diventare simili a chi si vorrebbe combattere ed anzi usiamo questa tragica situazione, nel mentre si è tutti in difesa dell’Ucraina, per riflettere anche su ciò che è accaduto ( e su cui magari si è stati allora disattenti) e che forse se fosse scelto diversamente (congelare la Nato e accogliere tutti i Paesi dell’Est nella UE senza militarizzarli) avremmo forse costruito meglio un futuro di distensione e di pace.

Un ragionamento che per altro avevamo già fatto giorni fa su questo sito (https://giornalemio.it/politica/la-guerra-di-putin-e-lassist-delloccidente/).