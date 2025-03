Maratona informatica ( hackathon) per le ”primarie” dei giovani del centro sinistra

Annuncio di una conferenza stampa a parte per il 18 marzo prossimo, come da nota che segue, i ragazzi che con una petizione hanno chiesto ”inutilmente” ai potenziali partiti del centro sinistra di indire le primarie pe la scelta del sindaco, andranno avanti per la loro strada- al loro interno- e si rivolgeranno all’esterno https://giornalemio.it/politica/centrosinistra-sordo-e-i-giovani-autoconvocano-le-loro-primarie-ma-ora-datevi-una-mossa/ per fare le loro primarie. E lo faranno il 23 marzo con quello che traducendo da un anglicismo per addetti ai lavori, ma che dice poco o nulla alla gran parte dei materani poco avvezzi ad anglicismi e neologismi, con un ”hackathon”. Vi spieghiamo cos’è ? Contrari come siamo al ”copia e incolla”. Si tratta di un evento – nello specifico- che vede la partecipazione, a vario titolo, di esperti di diversi settori dell’informatica: dagli sviluppatori di software, ai programmatori ai grafici. Ha una durata variabile da un giorno a una settimana. Si utilizzano per finalità lavorative, formative, sociali e in questo caso politiche. Potenziali candidati sindaci, con un profilo tutto da definire, fatevi avanti in vista delle primarie del 6 aprile. Quanto alla parola hackathon ha una matrice intrigante da mondo sommerso e di certo poco trasparente, propria di quanti agiscono nell’ombra per conto di terzi… Un termine che è l’unione di hack (in informatica violare, attaccare) e marathon (maratona). Ragazzi metteteci la faccia….La politica ha già tanto di torbido per proprio conto. Pensateci… A meno che non vogliate utilizzare l’artificiosa intelligenza artificiale, che in altre parti del mondo ha già alterato voto e democrazia. Da noi si dice: ” fare carte false ” e quanti, nell’ombra, hanno tanta ambizione si muovono così.



COMUNICATO STAMPA

I giovani delle primarie: non scherzavamo! Sceglieremo il nostro candidato o candidata sindaco il 6 aprile

Appuntamento martedì 18 marzo alle ore 11.00 presso il TAM – Tower Art Museum di Matera per la conferenza stampa ufficiale e il 23 marzo per il primo Hackathon dedicato al futuro della città

Matera avrà le sue primarie. Dopo settimane di appelli inascoltati e di tavoli mitologici che si assemblano e svaniscono al minimo segnale di comando proveniente da Potenza o da Roma, i giovani che rivendicano un processo politico partecipato vanno avanti senza esitazioni. Il 6 aprile si terranno le Primarie dei Giovani, aperte a tutte le forze e ai cittadini e alle cittadine che vorranno mettersi in gioco su idee e visioni per Matera…