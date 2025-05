Maraio(Psi). A Matera la scelta giusta. E per i Referendum ”5 sì” fino in fondo!

Idee chiare e la passione per la politica come è nelle tradizione socialista. Vincenzo Maraio, campano, ricevuto a Matera dal ‘portavoce’ del partito Raffaele Tantone a Matera per una iniziativa a sostegno dei referendum dell’8 e 9 giugno, sintetizza concetti e impegno anche sulle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. ” Per le comunali di Matera abbiamo fatto le scelte giuste per una coalizione vincente”. Lo ha detto oggi a Matera il segretario del Psi Vincenzo Maraio. intervenendo nel corso di una iniziativa a sostegno dei referendum. ” Quella di Matera -ha detto Maraio- è una realtà in cui i socialisti sono un riferimento per tutti quanti noi- ha detto Maraio. Con il gruppo dirigente e con Raffaele Tantone in testa , e altri dirigenti locali, abbiamo ancora una volta fatto le scelte giuste verso una coalizione guidata da Roberto Cifarelli che è vincente, che ha le idee chiare su questa città. Veniamo da una esperienza amministrativa, che ci ha visto protagonisti in tante iniziative, come il turismo. Vogliamo vincere, siamo convinti di vincere ” .



Quanto ai referendum il segretario ha invitato a votare per cinque sì. ” Siamo impegnati per questa battaglia referendaria con cinque sì -ha detto Maraio-che sono il futuro per i nostri giovani , per diritti importanti come quelli per il lavoro e per la cittadinanza per costruire una città multiculturale e difenderla dagli attacchi di un governo, come quello di Giorgia Meloni, che sta eliminando le libertà e i diritti delle persone. E questa è una battaglia di civiltà che ci vede convintamente a sostegno di 5 sì per dare al lavoro le tutele e le garanzie che mancano dopo il job act, che merita un tagliando e dove non arriva la politica lo devono fare i cittadini con il loro voto. Esprimo un grande dissenso tra chi invita a non andare a votare e chi all’astensione, perchè è un atto che se viene dalle istituzioni, presidente del consiglio dei ministri e presidente del Senato, indica una strada che va contro le libertà. Per noi un popolo che rinuncia a votare è un popolo che si arrende . E quindi è giusto che i referendum vadano avanti fino in fondo. Facciamo questa battaglia convinti di dare importanza al lavoro, le tutele e le garanzie che mancano . Così come ai cittadini, agli stranieri che vivono integrati e hanno i figli che vanno a scuola con i nostri la possibilità di dimezzare il tempo per avere la cittadinanza