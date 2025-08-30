Manuello (Io Sud) a Cifarelli: stai sereno!

A difesa dell’assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, dagli attacchi del consigliere regionale Roberto Cifarelli, arriva la cavalleria dai banchi del consiglio comunale di Matera, ispirata evidentemente dalla doppia veste di (consigliere regionale ma anche comunale) Cifarelli stesso. E’ infatti, il consigliere della Città dei Sassi, Doriano Manuello (IO SUD) che, in una nota, parafrasando il famigerato “stai sereno” di renziana memoria, scrive: “Cifarelli continua a fare il professore nella materia (la sanità) in cui è stato clamorosamente bocciato come alunno. Non assumeremo la difesa dell’Assessore Latronico, la cui opera, continua e costante, rappresenta una evidente patente di idoneità al ruolo che ha assunto, così come eviteremo di elencare gli ormai quotidiani interventi che, di fatto, hanno reso meglio fruibile il Nostro Ospedale, oltre gli altri centri medici della Nostra Regione. I continui attacchi del consigliere Cifarelli, non meglio giustificati, rappresentano un chiaro tentativo di uscire dall’oblio, di ottenere visibilità su quella scena politica che gli riconosce oramai un ruolo marginale. Vivere il doppio ruolo di consigliere sia Comunale che Regionale, nella speranza e nella aspettativa di rivivere i fasti di un passato non più ripetibile, crea evidente confusione nell’ex PD, non più in grado di governare con saggezza e moderazione le sue esternazioni. Bene farebbe, il Consigliere Cifarelli, a scegliere con cautela gli interventi da proporre al pubblico e le critiche che costantemente rivolge ai vari protagonisti -loro sì- della politica locale e regionale. Confidiamo che, in seguito, lo stesso sappia affrontare con la dovuta serenità i temi che impegnano il Nostro Comune, offrendo un contributo fattivo e non continuamente distruttivo soprattutto in quei settori della vita pubblica che lo hanno già visto silenzioso partecipe. A lui i Nostri migliori auguri di un pronto ritrovamento della serenità perduta.”

