Siamo di fronte allo scattare dell’ennesimo salto della quaglia o cambio di casacca che dir si voglia? Sembrerebbe proprio essere questo lo scopo dello slancio critico che da qualche settimana ha assunto l’on. Rospi del M5S e l’annunciato suo voto contrario alla legge di bilancio.

“Per la prima volta, con rammarico, mi trovo a votare in dissenso dal mio gruppo. Pochissime altre volte nella storia di questo Paese si è assistito a ciò che sta avvenendo quest’oggi. Impedire di potersi esprimere sulla legge di bilancio è un campanello d’allarme per la perdita della democrazia che poco ha a che vedere con i valori della nostra Costituzione”, lo (ri)scrive -infatti- ancora una volta in una nota il deputato del M5S Gianluca Rospi così come l’aveva già fatto qualche giorno fa (https://giornalemio.it/politica/rospi-m5s-non-discutere-manovra-alla-camera-e-campanello-dallarme-per-democrazia/).

Nell’occasione avevamo così commentato questa presa di posizione inusitatamente critica “Insomma, al parlamentare lucano, nonostante sia il classico potenziale esempio di “nomen omen”per l’occasione , proprio non va giù di ingoiare questo brutto “rospo” del prendere o lasciare imposto dai tempi stretti per l’approvazione di una manovra di così difficile cesellatura tra alleati che stanno insieme attaccati con il classico “sputo”. E chissà se dopo questo “fuoco amico” sparato sulla “croce rossa” del governo voterà a favore o sarà tentato dall’essere coerente con quanto affermato e voterà contro.”

Nella nota di oggi, con il preannunciato voto contrario alla legge di bilancio, diventano più corposi i sospetti di una critica pubblica che prelude ad un abbandono del gruppo del M5S verso altri lidi.

“L’Italia necessita – continua infatti a scrivere Rospi– di cambiamenti radicali, di innovazione nelle politiche del lavoro, di una visione più sostenibile e umana dell’economia interna ma soprattutto politica a lungo termine.

Ció che è vero è che avevamo più di 20 miliardi di clausole IVA da neutralizzare e questo è stato fatto dal Governo.

Ma poi si poteva fare di più per il rilancio della crescita economica, sugli investimenti in ricerca ed innovazione e soprattutto sulle opportunità per i giovani, che sempre più spesso, abbandonano il nostro Paese per andare a lavorare all’estero.”

“L’anno appena passato- spiega– non ha prodotto la crescita stimata e con le misure presenti in questa manovra non credo si possa sperare in un futuro migliore. Per non parlare del sud Italia, che avrebbe bisogno di maggiore supporto visto che l’economia ancora ristagna e il tasso di disoccupazione resta elevato rispetto ad altre aree del nostro Paese.”

“Il MoVimento 5 Stelle – chiosa duro il parlamentare materano– aveva promesso una rivoluzione culturale, un cambio di passo verso politiche economiche più espansive, più sostenibili per l’ambiente, più umane.

Oggi, invece, ci troviamo di fronte a una manovra che va nella direzione opposta.”

“E per questo- conclude– pur confermando la mia fiducia al Governo e in attesa del rilancio dell’agenda di programma del presidente Conte per il 2020, non voterò il provvedimento oggi in discussione.”

Insomma, sembra proprio che Rospi stia per ….saltare il fosso!