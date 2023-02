Manifesto Ventotene tradito . Matera per la Cultura e per la Costituzione

Lobbies finanziarie con decisioni di pochi, che regolano destini di popoli e drogano i mercati con una speculazione, che si avvita sull’aumento dei prezzi per sostenere guerre economiche, digitalizzazioni che tagliano servizi e trasformano persone i numeri dello sfruttamento, con una Europa che balbetta senza autonomia decisionali, tra spinte sovraniste e barlumi di democrazia che, di fatto, hanno tradito quel ”Manifesto di Ventotene” che lavora per una Comunità e poi Unione dei popoli. E’ una delle tante riflessioni che pone il libro di Luciano Gallino ” Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa » che ha indebolito, minato, smantellato le realtà territoriali. A parlarcene con una cruda analisi a 360 gradi è Francesco Calculli, da un osservatorio di riflessione,ma anche di proposta che è il Museo dell Comunismo e della Resistenza italiana. Serve una svolta, un modello concreto, consapevole delle risorse che abbiamo e del dovere di reagire. E Matera, il paragone ci sta tutto, è come la foresta dell’Amazzonia”. Può tornare alle origini per salvare dal tradimento, consumato in maniera subdola e diretta dai principi ispiratori e fondanti del Manifesto di Ventotene. Come? Matera per la cultura della pace, dei diritti, della democrazia, della difesa dei popoli artefici del proprio, ma fermando guerre, speculazioni, sfruttamento. Si può. Si deve contro le catene ”reali” e ”virtuali” che cancellano o ostacolano l’autonomia dei popoli



MATERA COME L’AMAZZONIA PUO’ TORNARE A ESSERE UN ANTIDOTO CONTRO LO SMANTELLAMENTO DELLO STATO E IL TRADIMENTO EUROPEO DEL MANIFESTO DI VENTOTENE. di Francesco Calculli.

E’ il titolo del più drammatico libro di Luciano Gallino – « Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa » – a spiegare esattamente ciò che è avvenuto negli ultimi decenni: lo Stato è stato smontato. Non è questa la sede per discutere nel dettaglio tale questione: e d’altra parte non avrei la competenza per farlo. Quello che so, quello per cui sono disposto a combattere, è una ricostruzione dello Stato. Ebbene, una sinistra si rifonda oggi esattamente intorno a questo, a un collettivo ripensare lo Stato a cui collaborino tutti i saperi ( a partire da quelli giuridici ed economici), ma che sia sorretto e indirizzato da una volontà politica che tuteli l’interesse generale, che coincide con la partecipazione di tutti alla vita democratica, e dunque con la rimozione degli ostacoli all’eguaglianza. Affermare questo significa letteralmente ribaltare non solo la politica economica, ma più in generale la visione degli ultimi decenni. Negli ultimi trent’anni l’Occidente è stato regolato da una «costituzione» non scritta, ma applicata da decenni con maggior rigore di molte Costituzioni formali, volta a cancellare le conquiste che la classe lavoratrice e le classi medie avevano ottenuto nei primi trenta o quarant’anni dopo la guerra, e Luciano Gallino ha spiegato che il primo articolo di questa legge virtuale, ma ferrea dice che « lo Stato provvede da sè a eliminare il proprio intervento o quantomeno a ridurlo al minimo, in ogni settore della società: finanza , economia, previdenza sociale, scuola, istruzione superiore, uso del territorio ». L’intero progetto sociale della Costituzione è stato dunque consapevolmente tradito e reso inattuabile. Il tradimento ascrivibile in maniera purtroppo identica ai governi di centrodestra e centrosinistra, nonché a quello sovranista attualmente in carica, è stato duplice. Perchè, oltre a tradire la Costituzione, si è tradita l’altissima idea di Europa che era nata nello stesso momento. Il 22 agosto 2016 l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi accolse sull’isola di Ventotene la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Francois Hollande: nei discorsi ufficiali di quella giornata , come in quelli di molte altre analoghe, si sprecarono le citazioni commosse e partecipi del « Manifesto di Ventotene », scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, curato e pubblicato da Eugenio Colorni nel 1944. C’è tuttavia da dubitare seriamente che i tre leader avessero mai letto quel testo. Perché l’idea di Europa che vi è delineata è esattamente il contrario di quella attuale, che essi difendono. In quel testo si progetta di ricostruire l’ Europa, dopo la sconfitta dei fascismi, imperniandola sulla realizzazione di « quell’ uguaglianza di fatto che avrebbe dato a tali diritti ( quelli politici) un contenuto concreto di effettiva libertà ».



L’Europa liberista delle banche, l’ Europa in cui circolano i grandi capitali e si fermano con il filo spinato i corpi dei poveri, l’Europa delle privatizzazioni è esattamente l’inverso di quella immaginata da Spinelli, Rossi e Colorni. « Un’ Europa – al contrario – libera e unita è premessa necessaria per il potenziamento della civiltà moderna, di cui l’era totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa era farà riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro le disuguaglianze e i privilegi sociali. Tutte le vecchie istituzioni conservatrici, che ne impedivano l’attuazione, saranno crollanti o crollate, e questa loro crisi dovrà essere sfruttata con coraggio e decisione. La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi la emancipazione delle classi lavoratrici e la creazione per esse di condizioni più umane di vita ». Se Renzi, Merkel e Hollande avessero sentito proclamare queste parole del Manifesto di Ventotene si sarebbero affrettati a ritirare i fiori che avevano deposto sulla tomba di Spinelli. Per non parlare di questo altro passaggio: « Le caratteristiche che hanno avuto in passato il diritto di proprietà e il diritto di successione hanno permesso di accumulare nelle mani di pochi privilegiati ricchezze che converrà distribuire, durante una crisi rivoluzionaria, in senso egualitario per eliminare i ceti parassitari e per dare ai lavoratori gli strumenti di produzione di cui abbisognano, onde migliorarne le condizioni economiche e far loro raggiungere una maggiore indipendenza di vita ». Ecco perché la sinistra oggi deve ripartire anche dalle parole cariche di futuro di quei padri inascoltati dell’ Europa moderna. Parole che si possono intendere come una lucida profezia, laddove affermano perentoriamente che « il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell’Europa in stati nazionali sovrani ». Eccoci al punto: il crollo del Muro di Berlino nel 1989 non ha accelerato la costruzione di un’ Europa politica ancora oggi sostanzialmente inesistente, ma ci ha portato in direzione opposta a quella che fu indicata a Ventotene, con il risorgere, in molti paesi europei – tra cui il nostro-, di feroci e grotteschi nazionalismi e di tentazioni autoritarie dal sapore fascisteggiante. E’ esattamente quel che succede oggi, con la vittoria alle elezioni politiche italiane di Meloni e del suo partito nazional-conservatore, e con l’immane tragedia della guerra in Ucraina in cui si scontrano opposti imperialismi, ma non dobbiamo dimenticare che questa è soprattutto una guerra tra nazionalisti ucraini e filorussi. E’ il cosiddetto sovranismo, che crede di trovare una soluzione alla crisi dell’Europa nella resurrezione delle vecchie sovranità nazionali: non solo l’estrema destra, ma anche una parte di quella che definisce se stessa « sinistra comunista » ha tirato fuori la bandiera della patria, costituendo con quella destra un fronte oggettivamente comune, chiamato, con una parola dall’ inquietante genealogia storica, « rosso-bruno ».

Credo che sia una strada tragicamente sbagliata. Perché aveva ragione Spinelli: il ritorno agli stati -nazione è il problema, non la soluzione. Non lo è dal punto di vista dei valori: perché la nostra Costituzione è antinazionalista, e aperta « a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni » ( articolo 11). E non lo è sul piano puramente pragmatico: perché nessuno dei nodi che vanno sciolti per costruire giustizia ed eguaglianza può oggi essere risolto in un solo paese. Se ciò per cui vale davvero la pena di combattere è una giustizia globale, è evidente che il nostro ripensare lo Stato deve essere capace di andare ben oltre lo stato-nazione: politicizzando il mercato, facendo leva sull’opinione pubblica mondiale e andando verso un sistema costituzionale globale che vincoli i poteri economici privati, contrasti le aggressioni ai beni comuni di interesse planetario e promuova le ragioni della persona umana sul territorio dell’umanità, che è il mondo intero. Si pensi all’anno 2019, in cui l’Europa della cultura eleggeva a propria capitale Matera, lo stesso 2019 in cui i roghi dolosi della grande foresta amazzonica hanno messo l’umanità di fronte alla vera agenda della propria sopravvivenza. Due eventi in apparenza del tutto irrelati: e invece due trincee della stessa resistenza, quella per la diversità culturale e per un’idea di progresso che non conduca allo sfruttamento intensivo e alla morte, ma invece aiuti a costruire un paradigma alternativo di cui abbiamo un disperato bisogno. Purtroppo, dobbiamo dirlo senza termini: « Matera 2019 » non è stata un antidoto all’opinione dominante, a un rapporto malato con il passato e con il paesaggio, ma ha condotto all’ idea di patrimonio artistico come bene di consumo dedicato ai turisti. Un modello che ha finito con l’ inghiottire e distruggere città come Firenze o Venezia.

Tuttavia Matera potrebbe ancora imporre il modello opposto. Non diventare mainstream, ma cambiare il mainstream. E’ ancora possibile che Matera ci apra gli occhi: cioè che permetta al resto dell’ Italia di capire cos’è , davvero, la cultura. Qualcosa che non ha a che fare con il circo degli eventi, ma con la coltivazione della nostra umanità. Matera deve diventare « non capitale della cultura, ma per la cultura», per dirla con le parole dell’attore e regista teatrale lucano Ulderico Pesce. Nel settembre 2013, ero alla festa ciitadina per la presentazione del progetto di «Matera 2019». Ricordo in particolare uno spettacolo teatrale in cui un gruppo di veri braccianti immigrati, tutti neri africani, parlava e agiva come gli avi dei materani di oggi: rendendo così evidente che loro fanno oggi lo stesso lavoro e hanno gli stessi, pochissimi, diritti di noi ieri. Loro sono noi. E oggi la via migliore per vincere la partita è ancora quella: giocare in attacco, facendo della diversità una strategia, dei limiti di infrastrutture, trasporti, modernità, una forza. Insomma, un processo che faccia assomigliare la modernità a Matera, e non il contrario. « Il solo modo di vincere » ha scritto profeticamente Carlo Levi « sarebbe di trovare quella parola che, suscitando forze nuove, buttasse all’aria la scacchiera e trasformasse il gioco in una cosa viva. Sarebbe stata detta, questa parola? » Ebbene, questa parola oggi è detta in Amazzonia, dove – se sappiamo ascoltare – il capitalismo antiumano e la sua modernità insostenibile si mostrano agonizzanti. Un filo sottile unisce questo grande movimento di resistenza e lotta dei popoli indigeni delll’ Amazzonia per proterggerla dalla distruzione, e per la loro sopravvivenza e contro la propria estinzione, politicamente nato nell’America Latina nei primi anni Settanta, alla povertà profetica del paesaggio di Matera: e quel filo è il « Vangelo secondo Matteo» che Pier Paolo Pasolini girò tra i Sassi e che uscì nel 1964. Quel film memorabile diventò una delle bandiere della teologia della liberazione e venne proiettato in infinite sale parrocchiali dell’America Latina. E’ impressionante pensare agli sguardi dei sudamericani poveri che vedevano correre sullo schermo le immagini di un Cristo povero tra i poveri che attraversa il paesaggio di Matera accompagnato dalla musica africana della Missa Luba. Oggi sappiamo che nella profetica visione di Pasolini, e in quegli sguardi che la accoglievano, non c’era solo un rifiuto della logica disumana del potere e del nuovo fascismo dei consumi. C’era anche il progetto di un’altra possibile modernità. Anzi, dell’unica vera modernità, dell’ unica possibile declinazione dell’idea di progresso: perchè non va verso la morte, ma verso la vita. Non sfruttamento, guerre, e sopraffazione, ma promozione della persona umana e costruzione di giustizia ed eguaglianza. Da Matera all’ Amazzonia: è in questo spazio locale e globale, prossimo e senza confini, che si costruisce oggi una comunione di lotta che riesca a disarmare i signori della guerra, a rimandare i ricchi a mani vuote, a ricolmare di beni gli affamati.

