Manifestazione con corteo a Matera, il 23 giugno, contro l’autonomia differenziata

VENERDÌ, 23 GIUGNO 2023 -ALLE ORE 16- con partenza dalla SEDE DELLA PROVINCIA DI MATERA, PARTIRÀ UN CORTEO CHE MUOVERÀ ALLA VOLTA DELL’OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE, DOVE I PARTECIPANTI ESPORRANNO LE RAGIONI DELLA MOBILITAZIONE, CHE FA SEGUITO A QUELLA TENUTASI A POTENZA LO SCORSO 22 APRILE.

La manifestazione è organizzata dal Coordinamento lucano “No autonomia differenziata”, di cui fanno parte sigle sindacali, partitiche, associazioni di categoria e istituzioni locali, per tornare in piazza a ribadire la netta contrarietà al disegno di legge Calderoli.

“Sono stati scelti per la manifestazione -si spiega in una nota- due luoghi simbolo, un presidio delle istituzioni locali e uno della sanità pubblica, ambito che risulterebbe particolarmente compromesso dalla realizzazione del Ddl Calderoli, che renderebbe drammatico il divario esistente tra regioni del Nord e regioni del Sud in termini di prestazioni sanitarie, con conseguenze nefaste sul già fragile sistema sanitario lucano.

La tutela della salute, infatti, è tra le 23 materie per le quali le Regioni possono chiedere maggiore autonomia, ovvero un trasferimento di funzioni che comporterebbe, di fatto, enormi diseguaglianze tra le prestazioni garantite da regione a regione, non essendo previste risorse aggiuntive per finanziare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP),-risorse che sarebbero fondamentali per allineare la qualità dei servizi delle Regioni del Centro-Sud a quelle del Nord- poiché il Ddl Calderoli prevede che l’autonomia differenziata si realizzi ad “invarianza finanziaria”. Questo non farebbe altro che legittimare normativamente il divario tra Nord e Sud, violando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla tutela della salute. Se quello sul diritto alla salute appare l’impatto più forte della riforma Calderoli, non da meno sarebbero i risvolti dell’autonomia differenziata in ambiti quali il diritto all’istruzione, la ricerca scientifica e tecnologica, i trasporti, l’energia, la tutela e la sicurezza del lavoro. L’autonomia differenziata, in definitiva, creerebbe fratture profonde ed insanabili nel Paese e contro questo progetto scellerato tutti abbiamo il dovere di gridare forte il nostro dissenso, per questo vi invitiamo a scendere in piazza con noi il 23 giugno per dire NO all’autonomia differenziata, NO al disegno di legge Calderoli voluto dal governo nazionale e sostenuto dal Presidente della Regione Basilicata.

Enti ed associazioni che vorranno aderire alla manifestazione potranno inviare il proprio logo all’indirizzo coordinamentonoautonomiadiff@gmail.com.”

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, NO AD UN’ITALIA SPACCATA IN DUE. MEDINLUCANIA ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 23 GIUGNO A MATERA

“Il disegno di legge del governo sull’Autonomia differenziata è uno dei provvedimenti più controversi e iniqui degli ultimi anni. Se verrà portato avanti saranno messi in discussione alcuni valori fondanti della Costituzione italiana, la tenuta dell’unità nazionale e la tutela dei cittadini e delle regioni più deboli del Sud e dell’Italia. Per queste ragioni, anche l’associazione socio-culturale Medinlucania parteciperà alla manifestazione del 23 giugno prossimo a Matera promossa dal Coordinamento lucano ‘No Autonomia differenziata’”. Lo afferma in una nota l’associazione civica lucana che aggiunge: “La mobilitazione dei cittadini è necessaria perché le ricadute negative che ci sarebbero in Basilicata e nel Mezzogiorno sul piano sociale ed economico e rispetto all’applicazione dei Livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi pubblici, i cosiddetti Lep, provocherebbero gravi conseguenze. Siccome non vogliamo pensare che ci sia la volontà di penalizzare e colpire i cittadini del Sud e di creare un’Italia di serie A e una di serie B ci auguriamo che il disegno di legge venga ritirato. In particolare, sarebbe assurdo pensare che servizi fondamentali come la sanità, l’istruzione scolastica e i trasporti siano differenti da regione e regione e che si possa arrivare ad una scuola organizzata su base territoriale con stipendi differenziati e concorsi locali.”

“Tutti i cittadini italiani – continua Medinlucania – devono avere pari diritti e pari servizi, anche nelle regioni più svantaggiate, attraverso un meccanismo di perequazione che impedisca disparità nell’accesso e nella fruibilità dei fabbisogni standard. Quindi, va ostacolata qualunque ipotesi di trattenere gettito fiscale nelle regioni più ricche a danno di quelle più disagiate economicamente, specialmente se si considera che il Meridione d’Italia riceve sempre di meno rispetto a quello che gli spetta in proporzione alla popolazione residente. Inoltre, va tenuto anche presente che l’autonomia differenziata metterebbe a rischio la tenuta dei conti pubblici e aumenterebbe i livelli decisionali e la burocrazia per la gestione dei fondi del Pnrr.”

“Infine – conclude l’associazione Medinlucania – va detto che la fretta e la determinazione nel voler mettere al centro delle necessità il varo della legge sull’Autonomia differenziata potrebbe essere un ulteriore colpo alla coesione nazionale e alla forza e credibilità dell’Italia che mai come in questo momento storico e con la guerra in Ucraina avrebbe bisogno di presentarsi unita e compatta in Europa e nello scacchiere della geopolitica mondiale”.