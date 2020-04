Al generale la critica gli fa male….ed ecco che s’avanza l’assessore, fratello d’Italia in orbace, Gianni Rosa che dispensa manganellata a tutti coloro che osano fare critiche, domande scomode, persino proposte…..

Non importa che lo si faccia a fronte di una conclamata organizzazione in affanno, sicuramente non imputabile a chi sta in prima linea sul fronte, che sta provocando tanta insicurezza e…. persino morti forse ingiustificate.

Non importa che a sollevare dubbi e domande impertinenti siano giornalisti locali e nazionali, politici o semplici cittadini, bollati-questi ultimi- con l’originalissimo “leoni da tastiera“.

Tutti, ma proprio tutti, secondo l’assessore all’ambiente, la devono smettere di inquinare il suo piccolo universo.

Perchè non sarebbero altro che “untori’ di varia natura, sia politica o giornalistica, che provano a mettersi in evidenza, in un periodo nel quale, evidentemente, hanno necessità di spargere panico o di dimostrarsi ‘tuttologi’ o ‘salvatori della patria’, per attirare l’attenzione che evidentemente non avrebbero.”

E’ chiaro il messaggio? State zitti! Non disturbate il manovratore. Tanto questi criticoni di “tutta l’emergenza non conoscono nulla, né da un punto di vista medico né da quello organizzativo.”

Capisce tutto e di più lui e il suo generale. Si dovrebbe stare zitti sul fatto che sta emergendo giorno dopo giorno che chi ha la responsabilità del governo regionale ha sperperato il vantaggio che aveva, sulle altre regioni che per prime si sono ritrovate nella bufera, per organizzare la risposta in modo più efficace.

Si dovrebbe stare zitti sul fatto che per questo, forse proprio per questo, alcuni casi che sono all’attenzione anche della magistratura potevano essere evitati? Si dovrebbe stare zitti a fronte di una confusa (forse familistica?) gestione della somministrazione in taluni casi dei tamponi? Si dovrebbe stare zitti sul fatto che anche le 10 squadre sul territorio potevano essere attrezzate subito, molto prima? Si dovrebbe stare zitti sul fatto che si poteva fare tesoro di ciò che accadeva nelle altre Regioni per copiare cose buone o per evitare di ripetere errori?

Si dovrebbe stare zitti sul fatto che, almeno una volta, l’essere pochi (un quartiere di una grande città) e in buona parte abitanti in piccoli comuni, già di per se stessi isolati, poteva essere una vantaggio da capitalizzare?

Ebbene l’assessore Rosa se ne faccia una ragione, l’emergenza Covid19 non riguarda la libertà di stampa, la libertà di opinione di tutti, ma proprio tutti.

I cittadini già stanno facendo la loro parte, rispettando le prescrizioni che limitano la libertà di movimento che è giusta e sacrosanta, ma non gli si chieda di stare zitti o di non pretendere di sapere come vanno le cose, se viene fatto tutto e bene a tutela della loro salute da chi è preposto a farlo.

Risultano pertanto indecenti le sue esternazioni in cui dichiara di apprezzare e rispettare solo “quei Lucani che stanno affrontando, sulla loro pelle, questo subdolo virus, in silenzio e con coraggio”.

Di coraggio ne serve tanto e ce lo mettono ogni giorno i lucani che da subito stanno affrontando l’emergenza pagando un prezzo già alto…..senza sapere cosa li aspetta ancora.

Il silenzio invece non serve, prima perchè è sinonimo di morte, e poi perchè in democrazia serve solo a chi, stando al potere, ha paura di dare risposte, di dare conto di ciò che fa.

Mai come ora invece serve, oltre alla massima efficienza da parte di chi è chiamato a governare, trasparenza, comunicazione, risposte tempestive e chiare che tranquillizzino i cittadini rinchiusi in casa che si aspettano che qualcuno combatta la guerra efficacemente all’esterno e che li possa difendere bene e curare in caso di contagio.

Per cui Rosa poteva risparmiarsi questa “sparata” che fa il paio con l’altra iondecente figuraccia consumata sul palcoscenico nazionale dal portavoce di Bardi nelle sue assurde e spocchiose risposte alla giornalista Selvaggia Lucarelli, accusata maldestramente dal nostro manganellatore di fare non fare “cronaca e non critica” ma “terrorismo giornalistico”. Infatti, faceva semplici domande, che meritavano/meritano risposte.

Sparate dettate da evidenti incontrollate pulsioni culturali (si fa per dire) del Rosa che fanno persino passare in secondo piano la sua pur comprensibile irritazione per le lezioni che arrivano a Bardi sul come e cosa fare dagli ex che hanno governato la Regione fino a qualche mese fa. E che un pò di sobrietà potrebbero anche utilizzarla.

Ma ecco a seguire la indecente prosa di Rosa:

“Cosciente dell’apprensione che investe tutti noi e della paura di chi è colpito da questa odiosa malattia non posso che esprimere la mia vicinanza, da uomo e da politico, a tutti i Lucani uniti in questo drammatico momento e il mio più profondo rispetto e supporto a quei Lucani che stanno affrontando, sulla loro pelle, questo subdolo virus, in silenzio e con coraggio”.

È quanto dichiara l’assessore regionale all’Ambiente ed energia, Gianni Rosa.

“Sono altrettanto cosciente però dello sforzo immane che, dal Presidente Bardi a tutta la struttura regionale e sanitaria, si sta mettendo in campo, considerando la difficoltà oggettiva a gestire un evento così catastrofico. Sforzo che è solo all’inizio perché è necessario continuare a dimostrare ai Lucani che esiste un sistema pubblico che non abbandona nessuno e che sta migliorando giorno per giorno.

Non mi meraviglia che, come in ogni catastrofe che si rispetti, ci siano gli ‘untori’ di varia natura, che sia politica o giornalistica, che provano a mettersi in evidenza, in un periodo nel quale, evidentemente, hanno necessità di spargere panico o di dimostrarsi ‘tuttologi’ o ‘salvatori della patria’, per attirare l’attenzione che evidentemente non avrebbero.”

“In un momento così drammatico – prosegue il nostro – esistono modi e termini per aiutare. Lascio perdere i leoni della tastiera che, sui social o sui blog, dispensano cure, consigli, giudizi atroci; provano a screditare, diffondendo video decontestualizzati e che quotidianamente attendono il bollettino epidemiologico per diventare sempre più aggressivi e per apparire, pensano loro, più credibili, dimostrando invece che di tutta l’emergenza non conoscono nulla, né da un punto di vista medico né da quello organizzativo.

Non sto in alcun modo affermando che i tragici casi di questi giorni debbano passare sotto tono. Assolutamente. Ed, infatti, sono in corso indagini accurate. Ma se taluni blogger, nazionali e non, cercano di farci apparire come la Regione peggiore nella gestione dell’emergenza a causa dei ritardi nei tamponi, mi dispiace, ma non ci sto. L’articolo della Lucarelli non è cronaca e non critica è terrorismo giornalistico che non fa onore a nessuno.

In tutta Italia la scarsità di personale sanitario e di tamponi hanno cagionato ritardi anche di 20 giorni tra la richiesta e la sua effettuazione; in tutta Italia ci sono ritardi nel processarli; in tutta Italia mancano mascherine e dispositivi di protezione.

La nostra Basilicata è stata la prima a tentare di chiudersi per arginare il contagio e tutti ci hanno dato contro.”

“La nostra piccola Basilicata – aggiunge Rosa – è ancora una delle Regioni con meno contagiati e quella con il rapporto tra contagiati e deceduti più basso d’Italia. Basta? No. Non basta. Ma che si speculi come sciacalli per qualche visita in più sul proprio blog, non mi sta bene.

Ma il peggiore atto di sciacallaggio è, invece, quello di chi ha rivestito la carica di Presidente della Regione nella precedente legislatura, che è stato Assessore in quella precedente e che ha avuto un fratello Presidente del Parlamento europeo e che oggi è Senatore della Repubblica.

Se la volontà di Pittella fosse stata realmente quella di dare una mano, avrebbe dovuto esprimere in un modus ‘istituzionale-riservato’ al Presidente Bardi le sue opinioni e le richieste di chiarimenti. È chiaro che, con i suoi video, non è questo l’intento. Tra l’altro le sue affermazioni fuorvianti sono smentite anche dalle direttive del Ministero della Salute.

L’inutile tentativo di ricostruire un personaggio che è stato seppellito dai fatti accaduti durante la sua legislatura, è patetico. Non sembra strano che Pittella parli proprio del settore sanitario, quello che ha portato alla sua ‘caduta’ politica? È chiaro che il sistema sanitario è quello sul quale l’ex Presidente regionale ha perso la faccia e sul quale tenta di rifarsi la reputazione. Ma ha fatto male i conti perché i Lucani ricordano ancora bene le sue riforme incostituzionali del sistema sanitario, ricordano ancora bene la moltiplicazione dei primariati, le scelte sanitarie schizofreniche che, purtroppo, producono i loro effetti ancora oggi.

Oggi, più che mai dobbiamo avere fiducia nel Presidente Bardi, che, constatandolo con i miei occhi, in quanto onorato di essere un suo collaboratore, vedo h24 impegnato, aggiungo anche nel giusto approccio comunicativo con i lucani, senza mai arrendersi, senza mai tentennare.

Solo gli ‘untori’, dispensatori strumentalmente di paura, tutto ciò non l’hanno ancora compreso ma loro amano solo il narcisismo”.