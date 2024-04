Mancini (PD), 2° candidato più suffragato del materano: pronto per ulteriore impegno

Con le sue 3.682 preferenza, il sindaco di Pomarico Francesco Mancini, è risultato secondo -tra tutti i candidati, nell’intera provincia di Matera- solo al suo collega di lista ed eletto Roberto Cifarelli del Partito Democratico. Risultato che non è stato sufficiente ad eleggerlo nella massima assise regionale, per le dinamiche correlate alla ripartizione dei seggi, ma che costituisce indubbiamente una affermazione significativa a fronte di altri colleghi sindaci candidati nelle diverse liste e politici navigati con alle spalle filiere ben collaudate. Una popolarità e caratteristiche di approccio relazionale con il territorio che ne fanno una risorsa sovracomunale per altro già sancita in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Matera, quando da consigliere provinciale uscente è stato il più votato in assoluto con 8.824 voti ponderati. Caratteristiche che ne fanno, oggettivamente, il probabile naturale candidato a succedere a Piero Marrese, ora proiettato verso il nuovo impegno sovra provinciale. Indipendentemente da ciò, Mancini, comunque, fra qualche tempo sarà chiamato immaginiamo a riproporre la propria candidatura alla guida della propria comunità che tanto consenso gli ha riservato anche in questa occasione. In una nota diffusa dallo stesso, dopo l’esito elettorale della competizione regionale, ha voluto esprimere la sua “più sincera gratitudine per il sostegno e la fiducia dimostrati dai cittadini della Provincia di Matera, che hanno reso possibile il raggiungimento di un risultato straordinario di 3682 voti.” Un risultato che viene accolto con grande orgoglio da Mancini, “secondo candidato più suffragato della provincia materana (con un esito superiore a quello dei candidati del centrodestra entrati poi in consiglio regionale), a testimonianza di un successo che riflette il duro lavoro e l’impegno costante della sua squadra e il sostegno appassionato dei suoi cittadini. In particolare, quelli della sua Pomarico, dove con 1279 voti Mancini ha raccolto il 65% delle preferenze.” “Una risposta d’amore, un qualcosa di davvero speciale per me, -afferma Mancini- che voglio condividere con tutti coloro che mi hanno sostenuto e con la gente che mi vuole bene e, proprio in virtù del massiccio sostegno ricevuto, ora più che mai sono chiamato a proseguire nel mio impegno politico con determinazione e concretezza.” “Questo risultato rafforzerà ulteriormente il mio impegno nel servire la comunità con dedizione e trasparenza. Continuerò a lavorare con impegno e determinazione – conclude -, anche a livello provinciale e regionale, nel rispetto di coloro che hanno creduto in me, per contribuire al miglioramento della nostra provincia e delle vite dei suoi cittadini. Grazie ancora a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, e l’impegno non si ferma qui, ma continua con rinnovato spirito e gratitudine”.

