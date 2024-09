Mancini (centrosinistra) o Defilippo (centrodestra) sarà il nuovo presidente della Provincia di Matera?

Il 29 settembre la Provincia di Matera avrà un nuovo presidente che dovrà succedere a Piero Marrea approdato in Consiglio regionale. Circostanza che ha, consegnato la reggenza dell’Ente al vicepresidente Emanuele Pilato, attualmente in carica fino alla data delle elezioni, e determinato la necessità di questa consultazione elettorale anticipata (ricordiamo non più prerogativa di noi comuni elettori, ma riservata -dalla famigerata riforma renziana che voleva abolire le province- ai soli amministratori comunali). Due le candidature presentate allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, fissato per le 12.00 del 9 settembre: quella del il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, consigliere provinciale in carica da due mandati, appena rieletto primo cittadino del suo Comune per la terza volta consecutiva, sostenuto dal centrosinistra, e quella di Giuseppe Arturo Defilippo, sindaco di Calciano al suo terzo mandato, a sua volta sostenuto dal centrodestra allargato che ha vinto le ultime elezioni regionali (con la sola incertezza di Italia Viva che ha sottoscritto la candidatura ma è stata smentita dalla dirigenza nazionale). Come dicevamo, e viene ricordato in una nota della Provincia “La platea degli aventi diritto, riservata a sindaci e amministratori dei 31 centri della provincia, è costituita da 402 elettori che saranno chiamati a scegliere il prossimo Presidente domenica 29 settembre, dalle ore 8.00 alle 20.00 nel seggio elettorale costituito nella sala delle adunanze consiliari di via Ridola, a Matera.

Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto diretto, libero e segreto: sarà eletto Presidente chi, tra i due contendenti, conseguirà il maggior numero di voti.

Va infine ricordato che il voto è ponderato, ai sensi della legge 56-14. I 31 comuni della provincia, infatti, sono suddivisi in 5 fasce a seconda della popolazione residente: fino a 3.000 abitanti; da 3.001 a 5.000; da 5.001 a 10.000; da 10.001 a 30.000; da 30.001 a 100.000.” Della serie: uno non vale uno!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.