Mancini: Anatra zoppa? Sfiducia? Solo sogni. Presidente e consiglio entità diverse. Risultato? Previsto.

Il Presidente dem della Provincia di Matera Francesco Mancini affida ad un video di 8 minuti una serie di chiarimenti sulle conseguenze del voto con cui è stato rinnovato il Consiglio Provinciale l’11 gennaio scorso e che ha prodotto una maggioranza di centro destra. Sostanzialmente, Mancini dice: qui non cambia nulla, i nuovi eletti sono chiamati a collaborare con il presidente a risolvere i problemi sul territorio, indipendentemente dal colore politico di ognuno. A “Chi lo ha sognato per un attimo” dice che qui “non esiste un’Anatra zoppa” sottolineando che non può essere nemmeno sfiduciato, come qualcuno teme e qualcun altro auspica. “La legge del Rio, la 56 del 2014, -spiega- dice in sintesi che il presidente non può essere sfiduciato, perché è diversa la natura dell’incarico: il presidente è un organo individuale che resta in carica quattro anni, a prescindere dalla durata del consiglio, per cui si vota ogni due anni.” Votazioni in date divere che non coincidono, dunque “sono due entità completamente diverse” destinate a collaborare. Il risultato? Tutto prevedibile e previsto: “Quando Matera Città era governata da un governo di centro-sinistra, il centro-sinistra ha eletto 7 consiglieri, il centro-destra ha eletto 3 consiglieri. Ora che Matera Città è governata da un governo di centro-destra, quest’ultimo ha eletto 6 consiglieri, il centro-sinistra 3 e Azione 1. L’ho fatta molto semplice, però… l’elezione di un ente di secondo livello dove vanno a votare solo i consiglieri e i sindaci, si sapeva già quello che sarebbe successo per chi segue le dinamiche. Io sapevo già quello che sarebbe stato il risultato, chiaramente, non al centesimo…” E’ la conseguenza dell’incidenza del voto ponderato, figlio di una “legge scellerata” in cui “il voto di un consigliere di un paese sotto i 3 mila abitanti vale 62 punti, poi in base agli scaglioni degli abitanti 178, 290, 475 appunto. Matera città vale 945. Quindi, cos’è successo? La nostra lista di centro-sinistra, su 33 voti potenziali dei consiglieri di Matera, ne ha presi 10. Il nostro candidato del PD, la lista di centro-sinistra, ha preso un voto da Matera città.” Una frecciatina quest’ultiuma tutta all’interno del proprio partito. QUI IL LINK PER IL VIDEO INTEGRALE: https://www.facebook.com/reel/732838249517706

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.