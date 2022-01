C’è voluta la denuncia pubblica di una malata oncologica per far scoprire all’assessore alla sanità della nostra regione che c’è una vergognosa carenza di poltrone oncologiche al CROB di Rionero in Vulture, quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della sanità lucana in questo delicato settore della salute dei cittadini. Possibile che fino ad ora non se ne sia accorto? Possibile che nessuno abbia segnalato dallo stesso CROB questa carenza? Sta di fatto che anche questa vicenda ci consegna lo stato dell’arte di una gestione della sanità lucana al limite dell’indecenza. E fanno ridere le critiche a Speranza che non sarebbe un buon ministro della Sanità perchè non è un medico. E noi che qui in terra lucana un medico ce l’abbiamo alla guida della Sanità regionale? Il risultato è questo.

Prima la signora di Avigliano invia questa lettera aperta alla stampa, poi intervengono altri consiglieri regionali (vedi il comunicato della Carlucci che pubblichiamo più avanti) e …dulcis in fundo ecco poi arrivare questa imbarazzante nota dell’Assessore regionale alla Sanità che sembra cascare dal pero….

E di fronte a tale “grave mancanza” invece di incazzarsi come una belva (omen nomen)…..si limita ad un “mi appello” al dirigente del CROB. Ma quanta leggiadria, quanta delicatezza……

Che la colpa non sia del CROB?

Ed ecco la nota diffusa dall’assessore alla gentilezza:

“Grave mancanza di poltrone oncologiche al CROB. DG intervenga subito“

“Ho letto con grande rammarico la lettera di Antonietta Lucia, malata oncologica di Avigliano che ha raccontato una vicenda poco edificante vissuta al CROB di Rionero.

Come ha scritto anche la Signora Lucia, si tratta di una struttura di eccellenza certificata, ma soprattutto con personale medico e sanitario di grande valore e di elevata umanità.

Ma la Signora ha ragione soprattutto quando rimarca un dato di fatto – ad avviso mio e della Giunta – molto grave: “è intollerabile che non ci siano poltrone sufficienti per la somministrazione di chemioterapici”. Condivido, ho verificato ed è intollerabile.

Per questo, mi appello al Direttore Generale del CROB, Dott. Gerardo di Martino, affinché in tempi rapidissimi possa risolvere questa criticità di facile risoluzione, anche per riscattare l’immagine del CROB dopo le infelici e non condivise scelte gestionali di riorganizzazione delle strutture interne, al vaglio del nostro Dipartimento.

Il CROB è punto di riferimento non solo per i lucani, ma anche per i malati oncologici delle regioni limitrofe e non possiamo in alcun modo minare tale immagine e la credibilità acquisita dai medici e dagli infermieri del CROB.

Conto di avere una risposta già questa settimana. In caso contrario attiverò tutte le procedure nelle facoltà del mio dipartimento“.

……ed ecco la precedente nota della consigliera regionale del M5S Carmela Carlucci:

In seguito alle numerose segnalazioni presenti questa mattina sulle varie testate giornalistiche, ho richiesto con estrema urgenza e con preoccupazione al Presidente Bardi e all’Assessore Leone di provvedere l’IRCCS CROB di Rionero di nuove poltrone per trattamenti chemioterapici e di accrescere con nuove unità il personale infermieristico.

A denunciare la precarietà della situazione del CROB è stata la signora Antonietta, la quale ha scritto una lettera aperta con cui, dopo aver elogiato le competenze e la professionalità del personale dell’Istituto, ha raccontato le condizioni in cui i pazienti oncologici vengono sottoposti a trattamento. Pare, infatti, che le poltrone che accolgono i pazienti durante i trattamenti siano insufficienti e che spesso questi pazienti siano costretti a sottoporsi alla cura accomodati su sedie e con il braccio poggiato su tavolini rimediati.

Considerato che il trattamento chemioterapico dura diverse ore e che la condizione psicofisica di chi sopporta queste cure è già debole e sofferente, è inaccettabile privare questi pazienti del comfort minimo che una struttura di cura dovrebbe mettere a disposizione.

Dobbiamo garantire dignità e tutta l’attenzione possibile ai pazienti oncologici perché il trattamento sia un momento di cura sotto ogni punto di vista, senza mortificazioni.

Ho sollecitato formalmente la Regione affinché intervenga immediatamente e farò tutto il possibile per evitare che la lettera della signora Antonietta cada in un triste silenzio.

Malgrado la politica ultimamente adottata dall’Istituto volta a raddoppiare gli incarichi dirigenziali a detrimento di tutto il personale di ricerca e sanitario su cui attendo ancora risposte, ho inoltre chiesto alla Regione di verificare l’adeguatezza, in termini numerici, del personale infermieristico. Pare infatti che anche questo sia insufficiente e in affanno. Infermiere e infermieri svolgono un cruciale ruolo di cura e di assistenza e bisogna predisporre loro le condizioni ottimali per operare.

L’IRCCS CROB di Rionero rappresenta un’eccellenza sanitaria del nostro territorio, pertanto va tutelata e potenziata, a beneficio di tutta la collettività.

Carmela Carlucci

Consigliera regionale M5s Basilicata