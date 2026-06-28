Manca annuncia il percorso dei cinque mesi in cui si costruirà “il nuovo PD Basilicata”

“Il Partito Democratico di Basilicata si appresta ad avviare una stagione congressuale che rappresenta uno dei passaggi politici più importanti degli ultimi anni per la nostra comunità democratica. Non si tratta semplicemente del rinnovo degli organismi dirigenti o di un adempimento statutario. Il Congresso dovrà essere l’occasione per costruire un nuovo Partito Democratico di Basilicata, più forte, più radicato, più aperto e più capace di interpretare le esigenze delle comunità lucane. Un Partito in grado di rappresentare una concreta alternativa politica e di governo a una destra regionale che appare sempre più concentrata sulla gestione del potere e sempre meno attenta ai problemi reali della Basilicata.” Inizia così la nota con cui Senatore Daniele Manca – Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata – annuncia l’avvio del processo di ricostruzione degli organismi dirigenti di quello che fu “il partito regione“, ma poi dilaniatosi tra le camarille interne e dileguatosi dalle competizioni elettorali più importanti dei comuni lucani (scomparendo dalle schede relative), passando dalla pessima gestione della candidatura a Presidente del Consiglio regionale ultimo e relativa debacle, sino all’indecente/ambiguo balletto intorno alla vicenda elettorale materana del segretario regionale Giovanni Lettieri e alle sue inevitabili e tardive dimissioni. E’ passato poco più di un anno dalla nomina di Manca a commissario ma della sua presenza non si è avuta granchè percezione nel dibattitto politico pubblico lucano, con un PD mantenuto (volutamente?) sotto traccia. Ora si annuncia che nell’arco di cinque mesi (da luglio a novembre) si svilupperà il percorso ufficiale di rinascita: tesseramento-dibattito-congressi e dulcis in fundo le “primarie aperte” del 15 novembre per la elezione del nuovo segretario regionale. Momenti (quelli elettorali di qualsiasi natura) in cui l’asticella della presenza in vita del condominio PD segna abitualmente un risveglio e un movimentismo acceso. Vedremo cosa ne verrà fuori. Per il momento, questa nota che così prosegue “In questi anni la nostra regione ha visto aggravarsi questioni decisive come lo spopolamento, la crisi demografica, le difficoltà del sistema sanitario, la fragilità del mercato del lavoro, il rallentamento dello sviluppo industriale, le carenze infrastrutturali e la progressiva marginalizzazione di molte aree interne. A queste si aggiungono le grandi sfide del nostro tempo: la transizione energetica, la tutela dell’ambiente, la digitalizzazione dei servizi e dell’economia, la formazione delle nuove generazioni e la costruzione di opportunità per chi sceglie di vivere e lavorare in Basilicata. Di fronte a queste sfide serve una proposta politica credibile, capace di guardare al futuro e di rimettere al centro la crescita economica, la giustizia sociale, i diritti e la qualità della vita dei cittadini. La stagione congressuale dovrà essere il luogo nel quale costruire questa proposta. Abbiamo davanti appuntamenti elettorali decisivi. Il prossimo anno il Paese sarà chiamato al voto per il rinnovo del Parlamento e numerosi Comuni lucani saranno interessati da importanti competizioni amministrative. Per affrontare queste sfide il Partito Democratico deve presentarsi con una classe dirigente forte, legittimata dalla partecipazione democratica, e con una visione chiara per il futuro della Basilicata. Il percorso congressuale sarà articolato in cinque fasi fondamentali. La prima fase riguarda il tesseramento 2026, già avviato e aperto fino al 6 settembre, strumento essenziale per rafforzare la partecipazione e il radicamento del Partito nei territori. La seconda fase sarà dedicata alle assemblee programmatiche, che si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre e che vedranno il coinvolgimento di iscritti, amministratori, associazioni, rappresentanti del mondo del lavoro, della società civile ed esponenti del Partito Democratico nazionale. Al centro del confronto vi saranno i grandi temi che interessano la Basilicata: lavoro, sanità, infrastrutture, aree interne, giovani, energia, ambiente, digitalizzazione, sviluppo industriale, politiche sociali e contrasto allo spopolamento. All’interno di questo percorso si svolgerà anche la Conferenza Programmatica delle Donne Democratiche della Basilicata, momento fondamentale di confronto e proposta sui temi dei diritti, dell’uguaglianza, della partecipazione e della rappresentanza. La terza fase sarà quella della presentazione delle candidature, fissata per il 30 settembre, momento nel quale si aprirà ufficialmente il confronto congressuale. La quarta fase riguarderà lo svolgimento dei Congressi di Circolo, provinciali e regionale, previsti dal 5 al 25 ottobre, che porteranno all’elezione dei nuovi organismi dirigenti del Partito. La quinta e conclusiva fase sarà rappresentata dalle primarie aperte del 15 novembre, attraverso le quali verrà eletto il nuovo Segretario regionale del Partito Democratico di Basilicata. Sarà un momento di partecipazione democratica che coinvolgerà non soltanto gli iscritti al Partito Democratico, ma anche gli elettori, i simpatizzanti e tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono nei valori del Partito Democratico, della democrazia, della giustizia sociale e della Costituzione. Un appuntamento aperto alla società lucana, chiamata a contribuire alla scelta della guida politica che dovrà costruire l’alternativa alla destra e accompagnare il Partito Democratico nelle prossime sfide elettorali e di governo. Sarà un percorso impegnativo ma entusiasmante. Un percorso che dovrà consentirci di rafforzare il Partito, valorizzare nuove energie, costruire una proposta politica credibile e prepararci alle sfide che attendono la Basilicata nei prossimi anni. Per questo rivolgo un appello a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti, ai militanti, agli amministratori e ai simpatizzanti affinché partecipino attivamente a questa stagione congressuale. Il futuro del Partito Democratico di Basilicata non si costruisce nelle stanze chiuse ma attraverso il confronto democratico, la partecipazione e il contributo di una comunità politica viva e radicata. Abbiamo il dovere di costruire insieme il nuovo Partito Democratico di Basilicata e di offrire ai lucani un’alternativa seria, credibile e autorevole per il governo della nostra regione.”

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