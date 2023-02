Mal di pancia nella maggioranza? Serve una purga di riflessione…

Siamo a Carnevale e ci sta tutta una battuta goliardica sulle virtù di lassativi naturali, a base di prugne, fave di fuca, di magnesia del protettore degli stitici San Pellegrino e via sgassando…Del resto i mal di pancia o le fibrillazioni nella maggioranza eterogenea guidata da Domenico Bennardi ha fatto e continuerà a fare i conti con disimpegni, dimissioni, distinguo e con i numeri risicati del voto ‘secondo coscienza’ quando questo o quell’argomento non va in porto. Finora Domenico Bennardi ha tirato dritto e continuerà a farlo, come hanno fatto altri sindaci nel recente passato, trovando di volta in volta la maggioranza per proseguire tra – compromessi e rinunce- fino alla fine del mandato o fino alle regionali, come si sente in giro, quando potrebbero venire ”svolte nazionali” come una possibile alleanza con il Pd…che non è dietro l’angolo. E anche le ”stelle” dell’Universo pentastellato mostrano le scie degli influssi spaziali, le pressioni interessate degli occhi di Venere o quelle opportunistiche del battagliero Plutone. Gli astri, tra astronomia e astrologia, possono offrire spunti sul passaggio del grande e del piccolo carro dell’Orsa. Per gli appassionati della materia il sindaco è nato sotto il segno del Cancro e in un giorno, il 14 luglio, che per i francesi è festa nazionale per la presa della Bastiglia. E qui vi lasciamo alle interpretazioni più disparate su quel concetto. Antonio Serravezza , cittadino rompiscatole, che farà il Cammino delle gravine 33 volte come la via Crucis, chiede chiarimenti sul futuro dell’Amministrazione e un bilancio su quanto è stato fatto finora. I bilanci alla fine del mandato. Ma siamo al giro di boa e una verifica tra pagine grigie, bianche e colorate (siamo a Carnevale) va fatta.



LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

Poveri noi! Siamo cittadini senza un sindaco? È di venerdi 3 febbraio la notizia di un pareggio:16 a 16. Non sono numeri al lotto ma il risultato dell’ultima votazione per un ordine del giorno durante la commissione politiche sociali. Così non va bene perché noi cittadini , dopo le votazioni amministrative, gradiremmo che sia la maggioranza che l’opposizione lavorino insieme per il bene della comunità. Invece, da mesi, abbiamo la sensazione che tutto crolli, da un momento all’altro, come un castello di carte. Credo che sia il momento per il Sindaco di convocare una conferenza pubblica per illustrare a noi cittadini il lavoro svolto in questi due anni e quali sono le prospettive per il presente e il futuro. La nostra sensazione è che questa giunta non arrivi al traguardo dei cinque anni. Siamo preoccupati e il silenzio non deve prolungarsi perché siamo già entrati nel secondo mese dell’anno nuovo e Matera ha la necessità di conoscere i programmi per mettere in moto la città con nuove attività a supporto del turismo, del commercio, delle attività produttive artigianali e industriali. Signor Sindaco dove e quando ci vediamo?