Maggioranza Bernardi a pezzi. Sarebbe stato meglio occupare l’aula per protesta.

Lui,Antonio Serravezza, come altri cittadini proprio non ci sta ad assistere a comportamenti irresponsabili, come quello della maggioranza guidata dal sindaco Domenico Bennardi, che non si è presentata in consiglio comunale senza alcuna motivazione ufficiale , aprendo a non pochi interrogativi e perplessità. Ancora un silenzio dopo quelli recenti sul buco della Tari da 9,5 milioni di euro con conseguente aumento delle tasse, sull’inchiesta della Procura della Corte dei Conti su come è stata gestita la vicenda(una delle tante) del capo di gabinetto nello staff del sindaco,delle polemiche sul post sessista del consigliere Nicola Stifano, per citarne alcune tra quelle che hanno destano maggiore perplessità tra i cittadini. Questioni che si aggiungono alla ‘’goccia che ha fatto traboccare il vaso’’ con l’assenza non motivata ufficialmente sull’assenza in consiglio. Silenzio, fatta eccezione per l’iniziativa del cuore per i selfie degli innamorati sul quale Vito Bubbico ha ironizzato nel servizio https://giornalemio.it/politica/un-grande-cuore-per-san-valentino-in-piazza-ma-disinnamorato-sul-comune/

Serravezza avrebbe preferito che i consiglieri di minoranza avessero occupato l’aula quale segno di protesta. Il Bue, simbolo della città, è animale paziente e guarda alla terra, più che al cielo con tante stelle cadenti…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Di nuovo, siamo costretti a parlare di spettacolo indecente, indegno per una città capitale europea della cultura. Ieri era fissato il Consiglio Comunale che, tuttavia, non si è svolto per mancanza del numero legale: i consiglieri di maggioranza, infatti, non si sono presentati e, così, il Sindaco Bennardi, il presidente del consiglio comunale Antonio Materdomini e gli assessori comunali.

Siamo arrivati alla fine di questa amministrazione pentastellata? Ci voleva un’azione forte, i consiglieri di opposizione dovevano occupare simbolicamente l’aula consiliare invitando la cittadinanza a partecipare.



Questa evidente manifestazione di dissenso, anche fisica, potrebbe sembrare una sorta di presa di posizione da ‘governo ombra’, ma un governo ombra esiste se esiste un governo. Ieri abbiamo davvero toccato il fondo. A volte, quando si tocca il fondo c’è la possibilità di risalire; in questa occasione, non vedo neanche questa possibilità. Siamo sfiniti: chiedo alla cittadinanza un sussulto di dignità perché è tutto finito.

Questa è l’amministrazione della mancanza del numero legale e oggi l’apoteosi, non hanno avuto la decenza di presentarsi. È inaccettabile.

In una condizione del genere i consiglieri e gli assessori della maggioranza stanno pensando soltanto alle loro carriere…volgarmente alla poltrona. Tutto questo non li esenterà, però, dalle gravissime responsabilità di aver tenuto bloccata la città per due anni. Per questo, lancio un appello ai materani che non vogliono piegarsi: serve un segnale, è impensabile continuare così.