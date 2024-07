Maggioranza Bennardi senza numeri. Sesto rinvio al 31 luglio

Esito e situazione scontata con il rinvio del voto per la elezione del presidente del consiglio comunale di Matera al 31 luglio. In aula all’appello iniziale della seduta consiliare, presieduta dal consigliere anziano Adriana Violetta, 29 consiglieri . Erano assenti i consiglieri Mario Montemurro, Marina Susi, Nicola Casino e Mariella Scarangella. Quanto al voto sulla presidenza del consiglio in aula erano presenti in 16 (15 voti a favore e un astenuto) con le opposizioni che sono uscite fuori dall’aula facendo mancare il numero legale. Dato confermato con il nuovo appello, dopo la necessaria sospensione. Ci sta. Toccava e tocca alla maggioranza dimostrare di avere i numeri per andare avanti ed eleggere la nuova giunta. E, al momento, non è stato trovato alcun accordo. Per il sindaco un brutta gatta da pelare, viste le posizioni in campo e le richieste di azzeramento, di mantenimento di cariche assessorili e di autocandidatura. In passato la minaccia di elezioni anticipate era uno spauracchio che funzionava. Ma oggi la volontà di andare a casa non c’è…Manca un anno alla scadenza naturale della consiliatura e i tempi non sono maturi per pensare alle elezioni dell’autunno 2025 o della primavera 2026.



L’ORDINE DEL GIORNO DEL 31 LUGLIO

1. Ordine del giorno a firma dei consiglieri Scarciolla e Scarangella avente ad oggetto: “Adozione di misure urgenti nel settore del Turismo”.

2. Ordine del giorno a firma della consigliera Scarciolla (respinto nella seduta del 29 luglio) avente ad oggetto: “Parco Lanera e progetto di valorizzazione Balena Giuliana. Indirizzi” L’odg è stato firmato anche dai consiglieri Milia Parisi, Lapolla, Morelli, Schiuma, Toto, Fragasso, Alba e Perniola.

3. Salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026. Approvazione.

4. Documento unico di programmazione 2025-2027. Approvazione.