Mafia e Stato in simbiosi.E se provassimo con il ”Milazzismo”?

Una riflessione che torna d’attualità dopo le considerazioni fatta a Matera da don Marcello Cozzi nel corso di una iniziativa tematica, organizzata durante la festa del quotidiano ”Avvenire”. A farla l’avvocato Leonardo Pinto che sull’argomento lavoro alla tesi di laurea, ma che può tornare di attualità per dipanare quella matassa di connivenze, convivenze che lega pezzi dello Stato alla criminalità organizzata aldilà del colore dei colletti e dei copricapi. Il Milazzismo. Una esperienza laboratorio, maturata in Sicilia nel 1958 che portò alla Regione alla elezione del presidente Silvio Milazzo con una coalizione molto larga. Composta da forze che andavamo dalla destra, al cento alla sinistra: dal Msi, al partito monarchico, dal Pci al Psi e una componente scudocrociata. Era un momento difficile per la giovane democrazia del Paese e della Sicilia, che vantava sempre ambiziosi autonomiste. Una polveriera che sarebbe stata disinnescata dal governo centrale con la sponda locale…Era la Prima Repubblica

(foto archivio istituto Luce)

LA MAFIA E LO STATO VIVONO IN SIMBIOSI

Così don Marcello Cozzi ha spiegato il fenomeno mafioso ieri sera alla festa del giornale Avvenire in Piazza San Francesco a Matera, presenti il Procuratore della DDA di Potenza Curcio e il Procuratore della Repubblica di Palermo Delucia titolare delle indagini che hanno portato all’arresto, dopo trent’anni, di Messina Denaro.

Don Cozzi, con argomentazioni persuasive, non viziate nella logica, ha evidenziato che la mafia -per imporre la sua presenza a ragnatela nel mondo dell’imprenditoria, degli affari, della giustizia, della scuola ecc.- si avvale degli stessi apparati che lo Stato utilizza per combatterla. E’ una simbiosi che consente a “cosa nostra” di determinare, con il suo potere non sempre occulto, anche scelte di interesse pubblico.

Il paradosso, ha spiegato don Cozzi, è costituito dal fatto che -se venissero meno tali apparati- crollerebbe lo Stato e con esso la mafia. Si tratta di sillogismo nient’affatto spropositato e neppure fuori luogo.

Tale teorema mi ha fatto tornare alla mente la relazione di minoranza presentata alla Commissione Antimafia dal mio maestro politico, e non solo, Beppe Niccolai deputato pisano del vecchio MSI, amico di Leonardo Sciascia, che spiega i motivi del radicamento del fenomeno mafioso nello Stato repubblicano del dopo guerra. Mi sono pure ricordato della mia tesi di laura in diritto penale sulla mafia, che il ragionamento di don Cozzi mi ha sollecitato a rileggere.

Beppe fu un convinto sostenitore del “milazzismo” per bonificare l’Italia, partendo dalla Sicilia, dalla mafia e dalla cultura mafiosa. A distanza di anni ritengo avesse proprio ragione.