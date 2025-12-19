Macroregione al Sud nel solco del passato per evitare il declino

E quanto scrive e fa bene Pasquale Tucciariello, che ha affidato a registrazioni audio (poadcast) e a riflessioni sul web, proposte e auspici affinché il Mezzogiorno riprenda nelle proprie mani un futuro, che deve fari i conti con il taglio dei servizi, delle risorse e della emigrazione continua dei giovani che sono il suo futuro…, merita considerazione e sostegno. A confermarlo è il passato del Sud, quello disegnato e gestito dall’imperatore Federico II di Svevia e dalla dinastia dei Borbone fino alla ”spoliazione” piemontese nel processo di unificazione risorgimentale e alla repressione del Brigantaggio. La storia è lì e chi vuole può informarsi e approfondire. Oggi il Sud deve fare i conti con le scelte di un governo a guida sovranista che ”se ne frega” della sovranità popolare penalizzando soprattutto il Sud ( sanità, trasporti, istruzione, lavoro con la lamentela trasversale di Confindustria e Confapi sulle provvidenze della Zes Unica, che penalizza la Basilicata). Senza dimenticare le conseguenze negative della accettazione da pieno silenzio-assenso sui dazi decisi dagli Stati Uniti e con l’export crollato soprattutto nel Mezzogiorno. E allora macroregione? Tucciariello ne illustra i vantaggi gestionali e delle opportunità. Ma occorre che la richiesta parta dal Sud, evitando gli equivoci e le inevitabili strumentalizzazioni dell’autonomia differenziata, ritornata alla chetichella…con accordi tematici tra Governo e alcuni regioni del Nord (Lombardia e Veneto in primis). Il nodo è qui. E il rischio del ”divide et impera” c’è tutto. Quanto alla Basilicata abbiamo una Regione allineata e coperta con il governo centrale. Chi vuol bene alla nostra regione, che paga gli errori di scelte sbagliate, di assenza di programmazione e di tanta mediocrità gestionale, si dia da fare….



Federico, Manfredi, Ferdinando II

Macroregione SUD

Nelle tre puntate precedenti abbiamo viaggiato nel Medioevo d’oro del Mezzogiorno. Abbiamo esplorato la visione strategica di Ruggero II il Normanno e la sua opera di unificazione. Abbiamo raccontato la figura straordinaria di Federico II di Svevia, che non vide il suo Regno del Sud solo come un possedimento, ma come il vero centro di gravità di un impero culturale e politico proteso verso il Mediterraneo. E abbiamo ripercorso l’ultima, luminosa resistenza di suo figlio, Manfredi.



Quella grandezza fu interrotta. Il Sud conobbe secoli di frammentazione, viceregni stranieri e decadenza; solo brevi, ma intensi, sussulti autonomi, come il sogno, processato in soli 16 anni, di Alfonso d’Aragona il Magnanimo nel XV secolo.

La fiamma della sovranità e dello sviluppo meridionale si riaccese nel XVIII sec. Con l’arrivo dei Borbone a Napoli nel 1734, e in particolare con il regno di Ferdinando II, il Mezzogiorno tornò a essere una potenza autonoma, all’avanguardia per primati industriali, economici, culturali, scientifici con una forte attenzione sociale. Un regno solido, spazzato via solo nel 1860. Ne sono seguiti miseria, emigrazione e guerre, con i Savoia al posto dei Borbone. A ben guardare, i Savoia, il vizietto delle guerre, non l’hanno mai perduto.

Ruggero, Federico, Manfredi, Ferdinando II: una visione unitaria, autonoma, mediterranea unisce quei giganti della storia del Sud.

E oggi, di fronte al dramma dell’esodo giovanile e intellettuale, al declino che dura da oltre un secolo e mezzo, dall’Unità d’Italia, è tempo di riprendere in mano quella visione. Il nostro podcast di oggi non è solo storia. È una proposta per il futuro. Partendo da questi grandi nomi, esploreremo una strada concreta per ridare al Sud la sua vocazione identitaria: la prospettiva di una Macroregione Sud orientata al Mediterraneo, all’interno della Repubblica Italiana, bene primario e indiscutibile. Può essere una strada. Proviamo a vedere alcune fattibilità.



Intanto sgombriamo il campo da equivoci. Macroregione non è secessione ma cooperazione, pianificazione strategica per affrontare le emergenze con una visione unitaria tra le regioni. Abbiamo buoni esempi di macroregione che stanno registrando risultati importanti: a Nord, la Macroregione Alpina e al Sud, la Macroregione Adriatico-Ionica che già si rivolge ai Paesi stranieri della fascia Adriatica e della fascia Ionica. I risultati anche in questa iniziativa sono interessanti, piattaforme di finanziamento nell’Unione Europea con una visione unitaria.

La nostra tesi: la Macroregione Sud non sarà invenzione burocratica, ma recupero della vocazione storica e geografica unitaria (Ruggero, Federico, Manfredi, Alfonso d’Aragona e Carlo e Ferdinando di Borbone).

Certo che occorrerà un quadro normativo e giuridico da mettere in piedi per armonizzare le leggi regionali su temi-chiave nei settori urbanistica, turismo, incentivi alle imprese economiche per attrarre investimenti.

Le strade aperte sono molte. Proviamo a disegnarne alcune.

Hub per energia rinnovabile e gasdotti di Basilicata, Puglia e Sicilia in collegamento con l’Africa settentrionale e il Medio oriente.



Sviluppo coordinato dei porti di Gioia Tauro, Taranto, Napoli e Palermo: saranno le porte di ingresso marittimo nella Macroregione.

Circuito universitario di ricerca per attrarre studenti dal bacino del Mediterraneo, e non solo, per specializzarsi particolarmente nell’agroalimentare di qualità, in tecnologie ambientali, risorse del territorio, beni culturali.

Struttura Tecnica Unica (un’agenzia interregionale) per gestire i Fondi Europei (FERS, FSE, ecc.) e il PNRR.

Unificare o coordinare servizi sanitari e piani scolastici e universitari per ottimizzare le risorse e ridurre le disparità.

Redigere piani e strategie sarà un gioco da ragazzi se mettete a lavorare particolarmente le università del Sud. Con coraggio.

Strade, strade, strade; segnaletica, segnaletica, segnaletica. Fateci vivere in maniera degna in un territorio all’interno del quale, in passato, hanno governato i giganti, Normanno-svevi e Borbone.

Cinque, sei, sette governatori, un primus inter pares: una visione comune, il Sud torno centro.

La scelta è: rimanere una periferia che si svuota, o tornare a governare un centro attrattore, il cuore del Mediterraneo, l’avanguardia che Ruggero, Federico, Ferdinando avevano sognato e progettato.



Chiamiamo la nostra gente a riflettere insieme con partiti politici e altre parti sociali. E’ la gente del Sud che prende consapevolezza per iniziative decisive, per i nostri destini. Uno sguardo al passato, orizzonti aperti al futuro: le radici cristiane della nostra gente bilanciate con laicità e apertura interculturale.

E mi permetto di ricordare: il Cristianesimo è fondamento storico-culturale, è pilastro etico. Questa Europa che li sta negando non se la sta passando bene.

Riprendiamoci la storia che invece è stata consegnata ad altri. In questa area mediterranea la Magna Grecia e le civiltà greca e romana, i Normanno-svevi, i Borbone hanno costruito un Sud storicamente centrale, un centro geopolitico e culturale fondamentale. Oggi è periferia e povertà. L’Unità d’Italia ha ribaltato l’asse politico ed economico del Paese, ha trasferito al Nord le ricchezze del Sud.

Riprendiamoci la nostra storia. E se le nostre tesi non venissero condivise, ed osteggiate se non proprio ignorate, cercatene altre, ma non state fermi. La nostra proposta ha concretezza, affidabilità, efficacia. Macroregione Sud rivolta al Mediterraneo. Macroregione non è secessione ma cooperazione. Gruppi di ricercatori individuati dalle regioni si mettano al lavoro. Siamo fiduciosi. Grazie per l’ascolto

