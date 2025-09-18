Ma in quale mondo vive Salvini? La sua intervista nella tv israeliana su i24News: “difendere il diritto alla vita di Israele significa difendere la libertà e la democrazia”

Si chiama Matteo Salvini, è il vicepremier del Governo italiano e capo di partito della “Lega con Salvini”, è seduto su una poltrona comoda, in una tv israeliana: i24News. Di fronte a lui c’è la giornalista Miri Michaeli, che in un’ intervista “speciale” ha messo a nudo due aspetti importanti ma già noti al pubblico: l’inadeguatezza di Salvini in un ruolo di rappresentanza – per fortuna ha avuto il buon senso di parlare a nome suo, del suo partito e di alcuni membri del Governo (quali?) – ed il grande consenso di cui Israele gode intorno a sè, così paradossale da incutere non solo rabbia ma vergogna, incredulità. Il fenomeno da baracconi – e non solo – è riuscito a superare ogni aspettativa, in un programma televisivo che sembrava inscenato apposta per le servitù del governo sionista, in una specie di salottino dell’imbarazzo. Ma ormai ci è chiaro che il nostro Governo vive in un altro mondo! E i poveri fessi, come noi, si illudono di poter cogliere ancora qualche gesto di umanità, aspettando che i nostri premier si esprimano, facciano qualcosa. Per quanto Salvini possa illuderci che la sua iniziativa sia sua e solo sua, non possiamo non credere che lui stesso, in quel posto, rappresenti tutta la banda governativa. Mentre l’Idf invade Gaza, con uno degli attacchi più disastrosi della storia, spingendo oltre un milione di Palestinesi verso il nulla se non alla morte certa. Nella gabbia di matti, la giornalista israeliana fa gli onori di casa, ringraziando il nostro ministro per essere presente lì, lui: “un giusto a Sodoma” colui che rimane al fianco di Israele quando gli stati gli voltano le spalle. D’altronde per Salvini “anche se difendere Israele è complicato, gli amici si vedono nel momento più difficile”. La signora Michaeli, gli fa notare inoltre che mentre loro stanno parlando, è in corso una protesta pro Palestina. In risposta da meme vivente, Salvini: “Molta di questa gente che sta protestando e sta bloccando le strade, interrompendo le lezioni nell’università, non penso che sappia per cosa lo sta facendo perchè il terrorismo islamico è il principale problema al mondo”. E aggiunge: “dal mio punto di vista difendere il diritto alla vita di Israele significa difendere la libertà e la democrazia”. Capite, cari lettori, che siamo davanti ad un caso eclatante di servilismo propagandistico? Una scimmia in gabbia, che fa spettacolo, senza un minimo contatto con la realtà. Ma di cosa sta parlando? “Difendere il diritto alla vita di Israele”? Ma da cosa? “Per la libertà e la democrazia”? Ma di chi e di quale democrazia stiamo parlando? A volte non capiamo se lo fa ma sicuramente ci è…! Alle due affermazioni dell’ intervistatrice, secondo cui:”l’Italia non si è mai allineata al politicamente corretto anti ebraico e anti israeliano”, chiedendo se possono ancora contare sul sostegno e l’amicizia dell’Italia, mettendo in fallo persino le false dichiarazioni dell’Onu secondo cui Israele sta commettendo a tutti gli effetti un genocidio a Gaza, Salvini replica nel seguente modo: “Mah, vale come alcune istituzioni europee che sono contro Israele per principio e sono complici di un antisemitismo dilagante. Quindi per me l’Onu come alcune istituzioni europee non sono rappresentative di quello che è il sentimento comune”. In quanto al riconoscimento dello Stato Palestinese, il nostro ministrone allude ancora alla sicurezza dei ragazzi israeliani e ai ragazzi palestinesi – di quel che resta, mi verrebbe da dire! Per non finire e per non farci mancare nulla, la giornalista butta il carico da novanta, riprendendo una vecchia intervista di Salvini che al tempo aveva dichiarato: “Netanyahu esattamente come Putin, non vuole fermare la guerra ma solo annettersi più terre possibili”, si assicura: “è questo quello che pensa del primo ministro d’Israele?”. Salvini prova ad abbozzare una risposta coerente (anche se di coerente non ha nulla), provando a far credere che la sua figura è di equilibrio tra gli stati, di riuscire a mantenere una stabilità e frenare i conflitti. Capito il paraculo? Ma la giornalista lo incalza: “Si, ma lei intende che Netanyahu cerchi solo l’annessione delle terre?”. “Osservo e lavoro perchè Israele possa avere un diritto all’esistenza senza un terrore quotidiano, e l’attuale assetto territoriale non garantisce a Israele un’esistenza tranquilla”. L’occasione è giusta per ricordare che ha appena ricevuto un premio dall’ambasciata come miglior amico di Israele. “Lo porta ancora con fierezza?”. E’ il tempo di congedarsi e prendersi la gloria: SI, LO GIURO!

