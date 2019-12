Da un Angelo, Montemurro, all’altro Cotugno…. in attesa che un altro ‘ArcAngelo’ il sindaco Raffaele De Ruggieri decida il da farsi, viste le evidenti crepe in consiglio comunale di una maggioranza di centro sinistra con varie sensibilità,identità, smarcamenti obbligati e possibili in vista delle amministrative di maggio 2020. E lui, Angelo Cotugno, presidente della commissione comunale alla mobilità, non ci pensa nemmeno a scendere dalla bicicletta della pedalata assistita nonostante le dimissioni ”irrevocabili dell’assessore alla mobilità urbana Angelo Montemurro https://giornalemio.it/cronaca/lascia-lassessore-in-bicicletta-distruttore-della-pista-ciclo-pedonale-di-pantano/ E torna a battere su quanto, insieme al collega Donato Paterino,ha chiesto da tempo al sindaco. ” Abbiamo chiesto di rivedere la giunta una volta finito il 2019- dice Cotugno- e questo per evitare che gli amministratori, spesso staccati dal consiglio comunale vadano avanti in maniera autonoma, magari per mantenere e accrescere visibilità per la campagna elettorale. La situazione è oggettivamene questa, piaccia o no, nonostante l’avvento del governissimo o governo di unità municipale. Noi lo abbiamo denunciato e abbiamo chiesto al sindaco di prendersi il tempo necessario. Noi pertanto voteremo di volta in volta, per i motivi detti prima, quello che è nell’interesse della città. Personalmente non ci sto, come si suol dire, a mantenere la candela e del resto il Natale è passato con tutti le cose, positive e non, dell’anno da capitale europea della cultura che, comunque, è stato un successo. Adesso serve una cultura concreta, realistica e fuori dai protagonismi detti prima”. Più chiaro di così ed è poco o per nulla interessato chi possa entrare al posto di Montemurro per i prossimi mesi e magari di un altro esponente di componenti di quell’area dell’ex centro sinistra che sta lavorando autonomamente per le prossime elezioni. ” La cosa – aggiunge Cotugno mi interessa poco. Serve discontinuità per quanto detto prima. Del resto quanto accaduto per il cosiglio comunale del 30 dicembre, che lega l’approvazione del bilancio alla questione del mantenimento del rapporto di lavoro con i 41 precari di Matera 2019 , sa tanto di forzatura nel modo e nel metodo. Come pure mi lascia perplesso il post del parlamentare Gianluca Rospi (M5s) per un emendamento (che mi riservo di approfondire) sui precari di Matera 2019. Non so se c’è la copertura finanziaria del Governo e attendo il decreto Milleproreghe per leggere di atti concreti” . Consiglio comunale, pertanto, che appare destinato ad andare in seconda battuta viste le questioni politiche sul campo…Ma Cotugno che fa? Lascia o raddoppia? ” Non mi ricandido – dice il consigliere. La politica non deve diventare una professione. Se verrà fuori una coalizione una coalizione e un candidato sindaco che mi entusiasmerà gli darò il mio appoggio. Altrimenti…” Tornerà a pedalare da cicloturista.