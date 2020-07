In giro è rimasto solo Shel Shapiro, la voce dei Rokes, un complesso inglese che furoreggiò in Italia oltre mezzo secolo fa, a tenere alto il respiro e il ritornello di quel successo – buono per tutte le stagioni- ” Ma che colpa abbiamo noi”. Il riferimento è alla questione sanitaria di organizzazioni e riorganizzazioni, necessarie, ma che pagano puntualmente lo ‘strabismo’ di scelte e compensazioni che poco hanno a che fare con l’efficienza e la domanda di servizi che viene dalla gente. La domanda del prosindaco Antonio Serravezza ritorna a una questione di fondo sui limiti di una regione nata male sul piano amministrativo, rappresentativo e identitario con uno squilibrio di rapporti di forze che ha portato alla lunga, e i dati Istat lo confermano, al calo di residenti, emigrazione, invecchiamento. Potere decisionale tutto accentrato a Potenza e con la logica dei due terzi, prevaricante, senza dimenticare che anche su Matera e provincia…c’è chi rema contro per interessi personali. E allora che colpa abbiamo noi? Ma possiamo alzare la testa, battere i pugni sul tavolo ed essere artefici del nostro destino. Basta volerlo. Ma occhi aperti e non accettate nulla per scontato o per fede https://giornalemio.it/politica/lospedale-di-matera-va-potenziato-ma-fidarsi-e-bene/. A settembre a Matera si vota…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZASarò all’antica ma vi assicuro che sono all’avanguardia anche se i testi di alcune celebri canzoni del passato mi fanno riflettere su quello che succede nel presente. Vi voglio ricordare una famosissima canzone dei The Rokes: “ Che colpa abbiamo noi”. Il testo è semplice ma molto significativo oltre ad essere adatto alle situazioni dei nostri tempi. …..la gente non sorride più…vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai…ma che colpa abbiamo noi…sarà una bella società…fondata sulla libertà…però spiegateci perché se non pensiamo come voi…ci disprezzate, come mai…ma che colpa abbiamo noi…e se noi non siamo come voi una ragione forse c’è….ma che colpa abbiamo noi. Vi riporto nella realtà di oggi e precisamente nello storico esempio di campanilismo tra Matera e Potenza. Non parliamo certamente di campanilismo romantico spesso utilizzato nella letteratura tra famiglie o tra casate. Purtroppo dobbiamo per forza di cose parlare di rivalità fra due comuni limitrofi in una piccola regione del sud Italia che se avessero in testa la parola sintonia potrebbe essere la regione italiana con gli abitanti più ricchi grazie alle sue risorse naturali. Il problema sta diventando molto serio perché in molte occasioni le manifestazioni in campo riescono a scontentare la parte della regione più debole. Nel senso che ha meno abitanti e quindi non riesce ad esprimere un consenso politico che possa rappresentarla nel parlamento regionale con equità. E’ una storia che sta pesando molto in tutti i settori le cui decisioni importanti vengono gestite dal Palazzo della Regione con sede a Potenza. L’argomento molto delicato che sta a cuore a noi materani è quello della sanità e del presidio sanitario dell’ospedale Madonna delle Grazie. Cosa sta succedendo? Perché è in atto una demolizione di alcuni reparti invece di potenziarli? La Basilicata è una piccola regione la cui orografia e l’ormai storico problema delle comunicazioni viarie rendono difficili gli spostamenti da un luogo all’altro e avendo due presidi ospedalieri nei due capoluoghi darebbe una tranquillità alle popolazioni di gran rilievo. Oggi siamo costretti a metter su raccolte di firme e riunioni tra cittadini e medici per discutere di un argomento che suona come una campana sorda. Noi alziamo la voce e l’assessore alla Sanità non risponde e va avanti secondo uno schema di priorità che non sappiamo dove ci stà portando. Siamo da poco usciti da un periodo molto delicato della pandemia e in tutt’Italia si è alzata un’unica voce: potenziamo le nostre strutture sanitarie nazionali al contrario di quello che è stato messo in atto negli ultimi decenni per potenziare quelle private. Dott. Leone ha voluto i nostri voti ora ci dia la soddisfazione di aver visto bene nella sua persona per migliorare il nostro sistema sanitario regionale ma, lo faccia guardando anche la sua provincia di Matera non solo alla provincia di Potenza dove si è accomodato come assessore. L’aspettiamo al più presto!