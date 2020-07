“Era una reazione purtroppo prevedibile, evidentemente suggerita dal centurione tolvese delle truppe leghiste, quella che si è materializzata durante la seduta di ieri del Consiglio Regionale.

La notizia dei casi positivi al Covid 19 tra alcuni richiedenti asilo accolti nella nostra regione ha scatenato gli xenofobi in salsa lucana. Bellettieri (FI), nonostante la dichiarazione moderata del Presidente Bardi, si è fatto portavoce di una mozione con l’intento di chiudere tutti i centri di accoglienza presenti sul territorio regionale. Gli alleati di bassa lega, nel solito tentativo di alimentare le paure e raccattare consenso in modo squallido, hanno inscenato un volgare teatrino squalificando l’onorabilità dell’assise di Via Verrastro.”

E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri regionali lucani del M5S Gianni Perrino, Carmela Carlucci e Gianni Leggieri, che aggiungono:

“Ad animare la pantomima c’è stato il solito Zullino che, da quando è stato fulminato sulla via di Giussano, ripete ossessivamente gli slogan della Bestia. Ricordiamo che solo qualche giorno fa Salvini in Senato dichiarava che l’emergenza Covid era ormai finita, esortando a porre fine alle misure di prevenzione.

Unica apprezzabile voce fuori dal coro padano-lucano è stata quella del Consigliere Acito, che si è distinto positivamente per ragionevolezza e buonsenso.

Inutile sottolineare che la maggioranza non aveva i numeri per affrontare la discussione e il Presidente Cicala ha preferito rimandare la discussione alla giornata di domani.

Siamo rammaricati per l’uso strumentale che è stato fatto dell’aula del Consiglio Regionale: forse qualcuno pensa di trattare i lucani alla stregua di una schiera di analfabeti funzionali.

La cattiva notizia è che i lucani non lo sono, ma – al contrario – sono in maggioranza persone dotate di buonsenso e raziocinio e non si piegheranno alle politiche incentrate sulla paura dell’altro.”

L’antefatto:

Migranti positivi al covid, maggioranza propone mozione

Dopo un dibattito acceso sulla richiesta della chiusura immediata dei centri di accoglienza, il Presidente Cicala ha aggiornato i lavori del Consiglio regionale al 22 luglio

Il Consiglio regionale della Basilicata è stato aggiornato a domani, 22 luglio alle ore 10.00.

La decisione assunta dal presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala a causa del clima teso creatosi a seguito degli interventi dei consiglieri sulla proposta di iscrivere e discutere una mozione proposta dalla maggioranza con esclusione del consigliere Acito (Fi) con la quale si chiedeva la chiusura immediata dei centri di accoglienza.

A motivare l’esigenza della mozione il consigliere Bellettieri che, richiamando notizie di stampa su diversi migranti risultati positivi al coronavirus dopo i tamponi effettuati su ospiti di una struttura di accoglienza in Basilicata, ha chiesto l’iscrizione e l’immediata discussione della mozione.

Nell’intervento del consigliere Perrino (M5s) l’invito ad analizzare la situazione in maniera adeguata e ponderata e a non prendere decisioni avventate, lanciando la provocazione: “E allora, in caso di pazienti positivi al covid-19 perché non chiudiamo anche gli ospedali?”. Anche il consigliere Acito (Fi), che ha annunciato il suo voto contrario, ha invitato i colleghi a riflessioni ponderate. “Moralmente – ha precisato – guardo all’uomo in difficoltà, la mia è una questione di coscienza. Probabilmente, se i positivi fossero stati di nazionalità americana e non del Bangladesh si sarebbero prese altre decisioni. La vera questione è che abbiamo abbassato la guardia e ora ne paghiamo le conseguenze”. Diversi i quesiti posti dal consigliere Braia (Iv): “Quali sono le precauzioni che sono state adottate, quali sono le responsabilità. Quali le informazioni che abbiamo per poter decidere su una elemento di questa natura? Abbiamo una informativa? L’assessore Leone o il Presidente Bardi sono qui a dirci come sono andate le cose? Fanelli è disposto a darci tutte le delucidazioni del caso su quello che è successo? Siamo allo slogan elettorale. Colleghi della maggioranza non solo dovete rispondere ad una responsabilità istituzionale e alla coscienza, ma anche ad un basilare elemento che precede la decisone che è la conoscenza. Vorrei una discussione sul tema e sulla situazione emergenziale che si sta determinando ma vorrei farlo dopo una informativa. Diversamente mi rifiuto di partecipare al voto”. Subito dopo è intervenuto il consigliere Zullino (Lega) che, rispondendo a Braia, ha sottolineato la delicatezza del momento, “parliamo di una emergenza in corso, situazione creata grazie alle politiche scellerate del Governo nazionale. Sono stati vanificati tutti gli sforzi e gli interventi che ha fatto questa Regione e portati avanti anche da chi vi aveva preceduto nel Governo nazionale. I ministri Speranza e Lamorgese non hanno avuto a cuore la Basilicata e la salute dei cittadini lucani”. Successivamente, dopo una breve pausa dei lavori, il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala, ha convocato la conferenza dei capigruppo durante la quale ha proposto di aggiornare i lavori a domani, alle ore 10.00. Decisione condivisa dai capigruppo e comunicata all’Assemblea.”