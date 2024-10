M5S: Segnalati al Commissario prefettizio progetti e provvedimenti avviati

“A seguito dell’incontro tenutosi ieri presso la sede comunale tra il Commissario Prefettizio Raffaele Ruberto e alcuni degli ex capigruppo dei gruppi consiliari, il movimento 5 stelle di Matera ha inviato al commissario un elenco di progetti e procedimenti avviati dall’amministrazione Bennardi su cui ha chiesto massima attenzione e determinatezza nel portarli avanti.” Lo si apprende da una nota che così prosegue “Ringraziando sin d’ora il Commissario per l’attenzione riservata al lavoro svolto in questi anni, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla sua attenzione alcune delle attività di cui la città in questo momento non può essere privata. Attività purtroppo bruscamente interrotte a seguito del vile gesto di 17 consiglieri davanti ad un notaio. Nell’elenco inviato ci sono diversi argomenti di interesse pubblico e generale che mai erano stati messi al centro dell’attenzione, come la procedura per la redazione e pubblicazione dei bandi di gestione degli impianti sportivi, il bando per l’assegnazione dei locali di proprietà comunale, in netta e totale discontinuità col passato, il bando pubblico per la gestione dell’area bus di via Sturzo già pronto, l’ultimazione e contemporanea assegnazione della gestione del parco di serra venerdì, il rilascio del permesso a costruire per la definitiva sistemazione delle urbanizzazioni della zona 33, il regolamento per la manomissione della sede stradale, anch’esso già in fase di discussione in commissione, il piano del commercio, e soprattutto, a proposito di sede stradale i 4 milioni di euro stanziati ad agosto per il rifacimento di circa 40 km di strade in città; bisogna chiudere anche le ultime pratiche per l’apertura del campo di calcio di borgo La Martella pronto per l’utilizzo, il progetto del parco dello sport di Serra Rifusa. Queste sono soltanto alcune delle attività che possono essere chiuse in tempi relativamente brevi, ma ci sono anche procedure più complesse come l’avvio delle procedure tecniche per la redazione del Piano Strutturale Comunale che è di importanza fondamentale per lo sviluppo della città, la consegna dell’elenco dei progetti per accedere ai finanziamenti POR/FESR 2021-2027, il completamento dell’eliporto per il quale c’erano già state interlocuzioni con la Regione Basilicata per ottenere ulteriori finanziamenti, il nuovo regolamento per la gestione e utilizzo degli impianti sportivi, e infine, cosa non da sottovalutare, l’ipotesi di poter procedere alla stabilizzazione, ove ci fossero le condizioni, dei dipendenti PNRR e degli assistenti sociali, senza i quali ci potrebbero essere ripercussioni negative importanti. Per questo motivo abbiamo sentito il dovere di metterci a totale disposizione del Commissario che, ove lo ritenesse opportuno, troverà la nostra disponibilità al dialogo ed al confronto ad esclusivo interesse della collettività e della nostra amata Matera. Ringraziamo il sindaco, i consiglieri e tutta la giunta per quanto finora realizzato, con l’auspicio che possano essere portati avanti tutti i progetti e traguardi storici per la città di Matera.”

