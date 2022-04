“La prima seduta di Consiglio Regionale del Bardi-ter è stata una sorta di ricognizione di tutto il tempo perduto in questi mesi per trovare una quadra ai capricci poltronari della maggioranza più instabile della storia politica regionale.”

E’ quanto scrivono i consiglieri regionali del M5S di Basilicata Gianni Perrino, Gianni Leggieri e Carmela Carlucci in una nota che così prosegue:

“La precarietà dell’azione di governo sta tutta nel differimento al 30 aprile prossimo dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l’esercizio finanziario 2022.

Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare la discussione sul bilancio, ma il condizionale è d’obbligo. I sussulti delle scorse settimane dovuti al vergognoso mercato delle vacche messo in atto sulla giunta non sembrano essersi affatto sopiti.

Il nervosismo è ancora evidente come dimostrano le reazioni scomposte di alcuni consiglieri durante la discussione in aula. Il prossimo round di questa sfiancante lotta tra le fazioni di maggioranza dovrebbe tenersi sul rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. Ieri, il Presidente Cicala, ha preso mestamente atto della mancanza del numero legale sul punto all’odg che prevedeva il rinnovo delle cariche del Consiglio Regionale.

Prevediamo acque agitatissime nei prossimi giorni ed altri coup de theatre all’altezza di quelli mostrati sino ad ora dalla compagine di maggioranza. L’auspicio, ovviamente, è quello di essere seccamente smentiti dai fatti.

La presidenza del Consiglio Regionale merita una persona all’altezza per segnare una netta discontinuità con quanto fatto da Carmine Cicala che, spesso e volentieri, ha dimenticato il suo ruolo super partes nei confronti dell’intera assise di via Verrastro.”

Infatti, riportiamo a seguire la cronaca della seduta consiliare in questione:

“Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi nel pomeriggio di ieri, ha approvato a maggioranza (12 voti favorevoli quelli di Lega, Idea, Bp, Fi, FdI, Gm, 4 astensioni quelle di Braia, Polese, Pittella e Trerotola) il differimento al 30 aprile prossimo dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l’esercizio finanziario 2022.

Nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza e altri interventi di somma urgenza. E’ possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo. Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri Braia (Iv), Bellettieri (Fi) e Zullino (Lega).

Sì dell’Aula a maggioranza per i rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2018- 2019 e 2020 dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.). Il rendiconto 2018 è stato licenziato con 12 voti a favore, quelli di Lega, Idea, Bp, Fi, Fdi, Gm, e 6 astensioni quelle di Braia, Polese, Carlucci, Leggieri, Perrino, Trerotola; il rendiconto 2019 è stato licenziato con 12 voti a favore, quelli di Lega, Idea, Bp, Fi, Fdi; Gm e 5 astensioni quelle di Braia, Carlucci, Perrino, Pittella, Trerotola; il rendiconto 2020 ha ottenuto 12 voti favorevoli, quelli di Lega, Idea, Bp, Fi, Fdi, Gm e 7 astensioni quelle di Braia, Polese, Carlucci, Leggieri, Perrino, Pittella, Trerotola.

Via libera a maggioranza (12 voti favorevoli, quelli di Lega, Idea, Bp, Fi, Fdi, Gm, 3 voti contrari quelli del M5s, e 3 astensioni, quelle di Iv e Pl) anche per il rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A).

Approvati, sempre a maggioranza, (12 voti favorevoli, quelli di Lega, Idea, Fi, Fdi, Bp, Gm e 4 contrari quelli di Braia, Carlucci, Leggieri, Perrino) il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 dell’Ente di gestione del Parco Naturale Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane, e il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020 del Parco Naturale Gallipoli Cognato- Piccole Dolomiti Lucane (11 voti a favore, quelli di Lega, Idea, Fi, Fdi, Gm, e 3 voti contrari, quelli del M5s), mentre il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020 del Parco Naturale Regionale del Vulture, su richiesta del consigliere Zullino (Lega) ritorna in seconda Commissione per ulteriori approfondimenti.

Successivamente è stato costituito il seggio per l’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Dopo una breve sospensione alla ripresa dei lavori, il consigliere Zullino (Lega) ha chiesto l’aggiornamento della seduta. Al momento in Aula erano presenti 9 consiglieri (Baldassarre, Sileo, Zullino, Braia, Polese, Carlucci, Leggieri, Perrino e Cicala) e, pertanto, non essendoci il numero legale il presidente Cicala ha dichiarato sciolta la seduta.”