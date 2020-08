Al Comune di Matera, nella mattinata di venerdì 21 agosto, avevano aperto da poco e il M5S (candidato sindaco Domenico Bennardi) si è presentato per primo a depositare la lista per le elezioni amministrative che si terranno giusto tra un mese. E nella lista ci sono conferme, come il consigliere uscente Antonio Materdomini, fedelissimi della prima ora e nuovi ingressi.

Eccoli potete consultare la lista e il curriculum di ciascuno sul sito https://www.movimento5stelle.it/liste/spazzacorrotti.php?id=comunali/2020-matera.

C’è tempo fino alle 20.00 di oggi e fino alle 12.00 di sabato 22 agosto per presentare le liste della coalizione e quelle degli altri. Vediamo chi ce la farà per una incollatura…guardando le lancette dell’orologio, come accaduto in passato.

Lista Comune di Matera – 2020

Bennardi Domenico (Candidato Sindaco)

Nicoletti Nicola

De Marco Luigi Luca

Tosti Filomena

Carlucci Mimma

Ramundo Anna Teresa

Milia Parisi Immacolata

Caldarola Angela

Materdomini Antonio

Di Santo Nunziata

Ettorre Francesco

Tralli Emanuele

Paolicelli Michele

Papapietro Vittorio

De Palo Tiziana

Rubino Leonardo

Fiore Filomena

Losignore Gianfranco

Amoroso Marilena

Centonze Michele

Stifano Nicola

Rizzi Maria Rosaria

Carpentieri Carmine

Pilato Emanuele

Coretti Roberto

Salvatore Francesco

Pizzilli Francesco Paolo