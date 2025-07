M5S: Presentata la proposta di legge regionale per il contrasto al randagismo

Si è tenuta questa mattina, presso il Palazzo del Consiglio regionale, la conferenza stampa delle consigliere regionali del M5S, Alessia Araneo e Viviana Verri, per presentare la proposta di legge di loro iniziativa intitolata: “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 46. Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali di affezione“. “La proposta di legge, spiegano le consigliere del M5s, riconosce gli animali da compagnia come soggetti titolari di diritti e punta a garantire maggiori risorse finanziarie ai Comuni per consentire una gestione più efficace del fenomeno. Viene inoltre prevista una più chiara definizione delle competenze tra Comuni e Aziende Sanitarie, la semplificazione delle procedure per sterilizzazione e adozione, e una più stretta collaborazione con le associazioni di volontariato animalista, il cui ruolo viene riconosciuto attraverso l’istituzione di un albo comunale dei volontari. Contrastare in modo più efficace il fenomeno del randagismo nella nostra regione e rafforzare la tutela degli animali d’affezione: questo è l’obiettivo della nostra proposta di legge, che mira a superare alcune criticità della normativa vigente, la numero 46 del 2018.” La consigliera Alessia Araneo ha evidenziato che “il fenomeno del randagismo è purtroppo sempre più crescente e dilagante, ed è proprio per questo che si è resa necessaria una modifica alla legge regionale del 2018. La proposta nasce da un percorso lungo, avviato nel 2024, che ha visto il coinvolgimento di tutte le amministrazioni comunali della Basilicata. Abbiamo sottoposto un sondaggio a tutti i 131 Comuni e coinvolto le associazioni animaliste per individuare insieme i punti cruciali su cui intervenire. La legge che proponiamo vuole segnare un vero e proprio cambio di paradigma e di visione rispetto al rapporto tra l’uomo e gli altri esseri viventi: non più una gestione fondata sulla cattività e sul semplice ricovero nei canili, ma un approccio orientato all’adozione, al rispetto e alla convivenza. Numerose le modifiche previste nello strumento legislativo: dalla sterilizzazione obbligatoria e gratuita per tutti gli animali d’affezione all’istituzione di un servizio di pronto soccorso veterinario attivo 24 ore su 24. Abbiamo previsto una dotazione economica sostanziosa perché siamo convinti che l’unico modo per contrastare realmente e nel lungo periodo il randagismo sia quello di agire fin da subito con interventi strutturali e adeguate.” Con la proposta di legge si promuove anche la figura del “tutor di quartiere“, poiché, come ha spiegato Araneo, “da un punto di vista etologico, ogni spazio lasciato vuoto viene rapidamente occupato da un altro animale. È quindi fondamentale mantenere un equilibrio nei territori, sensibilizzando la comunità alla cura e al rispetto di tutti gli esseri viventi. Oggi, infatti, la gestione del randagismo grava quasi interamente sulle spalle delle associazioni di volontariato e dai dati raccolti è emerso che, a fronte di un costo simbolico di un euro per l’adozione, si spendono, come nel caso del Comune di Melfi, fino a 90.000 euro l’anno per mantenere un solo cane in canile: una cifra insostenibile per le amministrazioni. coprire i costi che oggi gravano su di loro. Fondamentale, in ogni fase – dalla cattura fino all’adozione – sarà il coinvolgimento attivo delle associazioni. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo il numero di randagi e garantire a sempre più animali la possibilità di trovare una famiglia, un affetto, l’amore che ogni essere vivente merita”. La consigliera Viviana Verri ha sottolineato come “si sia cercato di fare tesoro delle criticità emerse negli anni di applicazione della legge vigente, partendo da un confronto costante con le associazioni di volontariato e con i Comuni per individuare i miglioramenti possibili. Da questo lavoro è nata una proposta di modifica sostanziale, che interviene su ben 25 articoli e parte dal riconoscimento degli animali d’affetto come titolari di diritti, arrivando a misure concrete per la tutela del loro benessere. La nostra proposta intende anche tendere la mano ai Comuni, che sopportano costi molto elevati per il mantenimento degli animali vaganti, e valorizzare il ruolo prezioso delle associazioni, vero punto di collegamento tra le istituzioni – Comuni e Aziende Sanitarie – che hanno competenze specifiche in materia di profilassi e benessere animale. Parliamo di un articolato ampio e complesso che mira a favorire una migliore interazione tra tutti questi soggetti e a snellire le procedure, a partire da quelle per la sterilizzazione”. “Proponiamo – ha aggiunto l’esponente del M5S – maggiori controlli per prevenire il fenomeno, un incremento dei contributi ai Comuni per il mantenimento degli animali e una tutela rafforzata per le colonie feline. L’auspicio è quello di creare uno strumento realmente efficace per contrastare il randagismo, che non è solo un problema di tutela, ma anche di sicurezza per le comunità. Per questo motivo viene istituito un apposito fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dagli animali vaganti, sia alle cose che alle persone. Oggi i Comuni si trovano spesso a fronteggiare da soli costi ingenti per la gestione e il mantenimento degli animali nei canili – ha concluso Verri – e questa situazione finisce per scoraggiare le pratiche di cattura e di gestione. Vogliamo che la Regione dia un segnale concreto di aiuto ai Comuni, mettendoli nelle condizioni di contrastare il fenomeno in modo più efficace e strutturale. Tra le principali novità introdotte dalla Pdl, come si legge nella relazione di accompagnamento, si ricordano, oltre alle figure del tutor di cani di quartiere e del tutor di colonia felina, l’istituzione di un servizio di pronto soccorso veterinario attivo 24 ore su 24, il rafforzamento del controllo del territorio con la creazione di una Banca Dati informatizzata regionale (BDR SINAC), campagne informative per promuovere sterilizzazione e adozione, nonché l’istituzione di stalli temporanei per cani e gatti randagi o smarriti, anche in convenzione con le associazioni. La copertura finanziaria prevista dallo strumento legislativo è pari a 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.