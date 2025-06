M5S: Nicoletti faccia il sindaco e lasci la direzione della Fondazione Matera-Basilicata 2019

All’indomani dell’elezione di Antonio Nicoletti a Sindaco di Matera, il Movimento 5 Stelle, con una nota comunica di ritenere “opportuno porre all’attenzione della cittadinanza una riflessione istituzionale, che non riguarda la persona ma la piena coerenza tra ruoli pubblici e funzioni da esercitare con la massima responsabilità. La città di Matera si appresta a vivere un nuovo ciclo amministrativo, al quale si affianca l’impegno strategico legato al percorso che porterà la nostra comunità verso il riconoscimento di “Capitale mediterranea della cultura e del dialogo” nel 2026. In tale contesto, sia il Comune che la Fondazione Matera-Basilicata 2019 – organismo chiamato a svolgere un ruolo centrale in questo processo – sono chiamati a una collaborazione attiva e istituzionalmente distinta, fondata su ruoli chiari e impegni esclusivi.” E per tali motivi che “il Movimento 5 Stelle esprime l’auspicio che il nuovo Sindaco voglia valutare la sospensione o le dimissioni dall’incarico di Direttore Generale della Fondazione. Si tratta infatti di due funzioni pubbliche di grande rilievo, la cui coesistenza potrebbe non solo risultare difficilmente conciliabile dal punto di vista operativo e organizzativo, ma anche configurare elementi di possibile incompatibilità, come previsto da normative nazionali in materia di inconferibilità e incompatibilità tra cariche. In particolare, il Decreto Legislativo 39 del 2013 stabilisce che chi ricopre incarichi dirigenziali in enti di diritto privato controllati da pubbliche amministrazioni non può contemporaneamente esercitare la funzione di sindaco in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Una condizione che rispecchia pienamente la situazione in oggetto, considerando che la Fondazione, sebbene formalmente privata, è partecipata e controllata da enti pubblici, tra cui lo stesso Comune di Matera. Anche il bando pubblico con cui fu affidato l’incarico direttivo prevedeva espressamente l’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della stessa normativa e ricordiamo che il Comune di Matera è anche socio della stessa Fondazione e siede nel suo CdA. A ciò si aggiunge un elemento di buon senso istituzionale: tanto il ruolo di sindaco quanto quello di direttore di una fondazione culturale richiedono dedizione piena, concentrazione e disponibilità totale. Una città complessa come Matera ha bisogno di una guida presente e costantemente impegnata nella gestione delle tante emergenze e opportunità del territorio. Allo stesso tempo, la Fondazione necessita di una figura dirigenziale che possa occuparsi, con continuità, del coordinamento di attività progettuali fondamentali per il futuro culturale della comunità.” Il Movimento 5 Stelle, si precisa “non intende entrare nel merito delle scelte personali del sindaco Nicoletti, ma confida nel senso di responsabilità, auspicando che abbia già provveduto a sospendersi o a dimettersi dalla funzione direttiva in occasione della candidatura o immediatamente dopo l’elezione. In caso contrario, riteniamo opportuno e doveroso che tale decisione venga assunta ora, nell’interesse della trasparenza e della distinzione tra poteri e ruoli pubblici. Si tratta di un atto di chiarezza e correttezza nei confronti della città, delle istituzioni e di tutti coloro che guardano con fiducia al futuro di Matera.”

