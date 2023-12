M5S Matera: Per il 2° approvato Bilancio di previsione entro scadenza ordinaria

“Con l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, si è concluso un anno amministrativo davvero intenso. La redazione e l’approvazione del bilancio entro i termini ordinari per il secondo anno consecutivo, cosa mai accaduta nella storia della città di Matera, lascia intendere quanto lavoro sia stato compiuto in questi mesi.” E’ quanto rivendicato dal Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle Matera in una nota che così prosegue: “Un lavoro volto alla programmazione precisa e puntuale, di una spesa sempre più oculata e attenta alle reali necessità perché colpita duramente dai tagli statali già annunciati nei mesi scorsi. E’ stato un lavoro di squadra tra le forze politiche dell’ amministrazione Bennardi e gli uffici che hanno saputo interpretare il bisogno di evitare l’esercizio provvisorio nel nuovo anno per poter fruire senza limitazioni, delle somme di bilancio e attuare sin da subito quanto programmato per l’anno 2024. Il Movimento 5 Stelle esprime dunque grande soddisfazione per il risultato raggiunto, consapevole del fatto che si sia trattato di uno sforzo davvero impegnativo nel trovare le coperture finanziarie e onorare tutti i contratti di fornitura di beni e servizi rincarati da un’inflazione sempre crescente. La spesa in conto capitale inoltre è stata programmata attingendo per il 75% da contributi statali ed europei, il che denota una la buona capacità di intercettare finanziamenti esterni per la realizzazione di opere pubbliche senza gravare sulla cassa comunale. Gli sforzi compiuti negli anni Covid e in quest’ultimo anno dove si è dovuto far quadrare la spesa nonostante l’inflazione ci ha permesso di gestire la spesa in maniera virtuosa e prudenziale. Siamo pronti ad affrontare un 2024 pieno di incognite, così come si preannuncia il nuovo anno per tutti i Comuni d’Italia a causa della riduzione dei trasferimenti statali di ben 200 Ml di euro sul fondo di solidarietà, fondo impegnato dai Comuni nelle politiche attive del welfare ma non ci stancheremo di denunciare nelle sedi istituzionali preposte quanto questi tagli incidano sulle fasce dei più deboli. Ringraziamo l’assessore al Bilancio, Arcangelo Colella assieme agli uffici che hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo importantissimo risultato e anche tutti i consiglieri di maggioranza che hanno creduto fortemente in questo provvedimento.”

