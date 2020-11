“Il capogruppo del movimento 5 stelle di Matera è stato dal primo momento Francesco Salvatore e non ci sono neppure ipotetiche crisi all’interno del gruppo consiliare.”

Inizia così un comunicato stampa del M5S di Matera che mette fine alle voci di dimissioni del proprio capogruppo in consiglio comunale. Nella nota si legge ancora che:

“Siamo consapevoli che avere il Movimento 5 stelle in consiglio comunale con un numero così ampio e competente di consiglieri puo’ dare fastidio a molti; ne eravamo consapevoli, e sappiamo che gli attacchi mediatici e non solo arriveranno in tutti i modi, ma il gruppo è strutturato per resistere a qualsiasi tentativo di attacco o strumentalizzazione

Ci sono tantissime cose da fare, insieme a tutta la maggioranza che sostiene il sindaco; c’è da mettere a punto il sistema di raccolta rifiuti che abbiamo nostro malgrado ereditato; dobbiamo portare avanti tanti progetti e risolvere tante situazioni rimaste in sospeso ormai da troppo tempo.

Infine informiamo tutte le testate giornalistiche che i comunicati relativi al Movimento 5 stelle di Matera giungeranno, come ormai da 6 anni, solo e soltanto dall’account mail ufficiale, e che altre modalità o fonti non sono da noi riconosciute né autorizzate.”

Una smentita che era già avvenuta ieri con la pubblicazione di un post con la foto di Materdomini e Salvatore corredata dalla scritta “Se non ve lo diciamo noi…è un pettegolezzo!!!“. la foto è quella che pubblichiamo a corredo di questo articolo.