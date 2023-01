M5S Matera chiede consiglio comunale aperto su sanità

Il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle di Matera rende noto di aver depositato una richiesta di convocazione urgente per lo svolgimento di un consiglio comunale aperto alle istituzioni per discutere dello stato della Sanità pubblica in provincia di Matera.

“Dopo le notizie allarmanti pubblicate negli ultimi giorni -si legge nella nota diffusa- è necessario che l’amministrazione regionale guidata dal Governatore Bardi spieghi ai cittadini in maniera chiara quale visione ha sull’argomento; i cittadini vogliono certezze sulle notizie di incremento di personale che, secondo quanto dichiarato dai Sindacati dei Lavoratori della Sanità non sarebbero corrispondenti al vero.

Ogni giorno ormai purtroppo riceviamo segnalazioni da parte di cittadini esasperati dalla scarsa attenzione ricevuta nella richiesta di visite e cure mediche,con azioni a volte sfociate persino nell’aggressione verbale e fisica verso gli operatori amministrativi, medici e paramedici.

Da sempre il Movimento 5 stelle a tutti i livelli è impegnato per la tutela del diritto alla salute e il sindaco Domenico Bennardi in questi anni ha convocato più volte la conferenza dei sindaci per dare seguito alle istanze dei cittadini tutti. Abbiamo deciso di procedere in questo modo perché il consiglio comunale è il luogo predisposto affinché i cittadini possano prendere reale coscienza dello stato di salute della Sanità Materana ed in cui siedono i propri rappresentanti che forte devono far sentire la voce del dissenso rispetto a scelte che ledono la dignità della nostra città.”