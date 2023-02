M5S Matera: Bardi e il centrodestra ignorano Matera e provincia

“Colui che dovrebbe essere il Governatore dell’intera Regione (lo ricordiamo a lui prima che a noi stessi) e la sua maggioranza di centrodestra ignorano l’appello di oltre 100mila cittadini per avviare un confronto sulla drammatica situazione della sanità in particolare in provincia di Matera. Abbiamo promosso la seduta straordinaria del consiglio comunale di ieri per un confronto alla presenza dei rappresentanti del governo regionale e dei vertici dell’Azienda Sanitaria Materana, sulla visione che il centrodestra lucano ha della SALUTE in Basilicata.” Inizia così una nota del M5S di Matera che aggiunge: “E’ stato imbarazzante riscontrare la totale assenza dei rappresentanti della maggioranza del Consiglio Regionale, persino Quarto e Vizziello eletti dai cittadini materani, che non si sono degnati neanche di inviare una comunicazione o un messaggio che rendesse dignità a quanti hanno contribuito a conferirgli il mandato di rappresentanza in via Verrastro.

Il Consiglio Comunale si è svolto in un’atmosfera pacata e di confronto reale sulle tematiche oggetto della convocazione, con interventi costruttivi e mai accusatori. Pienamente raggiunto l’obiettivo del Movimento 5 Stelle di porre al cospetto delle responsabilità i mandanti di una malapolitica riconosciuta trasversalmente da tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale. Un’azione che sommata al Patto sulla Sanità, voluto dal Sindaco Domenico Bennardi e sottoscritto dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Matera difficilmente potrà restare ancora per molto tempo inascoltata, soprattutto in considerazione delle sollecitazioni che continueranno ad essere inviate al Ministero della Sanità.

Probabilmente il centro destra ha pensato, sbagliando, che ci fosse la volontà di attaccare qualcuno o qualcosa durante il consiglio, ed ha preferito disertare l’appuntamento. Non vorremmo pensare che il Presidente sia troppo impegnato a ritrovare quell’equilibrio politico, sempre millantato mediaticamente, ma mai raggiunto nei fatti, a discapito della risoluzione delle annose problematiche di questa tanto vituperata regione. Non possiamo fare altro che prendere atto a questo punto di una chiara mancanza di volontà di ascoltare le istanze dei cittadini, delle associazioni, dei sindaci e dei medici della Provincia di Matera e che si preferisce organizzare tour pre elettorali nei comuni ritenuti “amici” piuttosto che espletare il mandato che i lucani, illudendosi, hanno conferito a tutto il centrodestra in occasione delle elezioni regionali del 2019.”