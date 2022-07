M5S Matera: anche le asssociazioni potranno gestire le aree verdi della città

“L’amministrazione Bennardi ha inteso agevolare anche le associazioni per la gestione delle aree verdi infatti con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 30 giugno 2022 sono state apportate modifiche ed integrazioni al disciplinare per adozione aree verdi pubbliche del Comune di Matera, nonché lo schema tipo dell’accordo di collaborazione per la gestione e manutenzione di aree di verde pubblico con la possibilità per il terzo settore di svolgere attività sociali combinate con la manutenzione dell’area.”

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal M5S di Matera che così prosegue:

“Importante e significativa azione intrapresa, portata avanti dal gruppo consiliare del movimento 5 stelle con la collaborazione degli attivisti, che nasce dal confronto con i cittadini riuniti in associazioni, le quali, pur mostrando volontà a migliorare gli spazi verdi, si vedevano limitate a svolgere attività di aggregazione sociale così come giustamente previste dal Regolamento del verde

Dare spazio alle associazioni significa programmare interventi sulle aree verdi più complessi ed efficaci, consentirà di svolgere azioni importanti per la salvaguardia della biodiversità in ambito urbano già di per sé difficile da mantenere; con questo provvedimento si punta ad avere maggiore cura e attenzione, alimentando lo spirito di comunità.

Un altro passo in avanti, quindi, verso una visione urbana differente, rigenerata, che attraverso la compartecipazione dei cittadini procede verso un’amministrazione consapevole e virtuosa dei beni comuni. Da oggi tutte le associazioni materane avranno la possibilità di adottare spazi verdi svolgendo il loro fondamentale ruolo sociale non lucrativo combinato alla sostenibilità ambientale, sviluppando senso di responsabilità, idee e progetti che possano migliorare lo stato sociale e di salute pubblica.”