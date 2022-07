M5S Matera: affidati i lavori di sistemazione di viale Italia

“Dopo anni di attesa sono stati affidati i lavori di sistemazione del tratto di strada di viale Italia che necessita di interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico. L’intervento prevede un lieve spostamento della sede stradale e contestualmente la realizzazione di una paratia tirantata di pali trivellati di grande diametro collegati da un cordolo di testata e dotati di una fila di tiranti attivi.”

E’ quanto comunica Emanuele Pilato, a nome del Movimento 5 stelle Matera, in una nota che così prosegue:

“L’amministrazione Bennardi interviene quindi per risolvere un problema ormai presente da molti anni, non con una soluzione temporanea, ma affrontando alla radice il problema e intervenendo in maniera definitiva.

Grazie al lavoro e alla sinergia creatasi tra la parte politica e gli uffici si è riusciti in tempi stretti ad aggiudicare i lavori che dovrebbero durare all’incirca un anno; ringraziamo anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Sante Lomurno che si è perfettamente integrato con la dirigenza e gli uffici con l’unico obiettivo di intervenire per migliorare lo stato della città.

Dispiace però constatare che in tutto ciò ci siano associazioni di categoria e siti di informazione online che senza approfondire la tematica lanciano messaggi fuorvianti ma soprattutto dichiarano, che sia “auspicabile pensare ad un cambio di passo al fine di trovare amministratori più capaci all’ascolto e a fare sintesi sulle problematiche esistenti”; affermazioni che ci saremmo aspettati dalla politica ma mai dalle associazioni di categoria che dovrebbero pensare a rappresentare i loro iscritti !!

I Consiglieri del Movimento 5 Stelle, come sempre, porranno attenzione ai disagi che questo importante intervento strutturale comporterà per i residenti e le attività commerciali e si faranno portavoci di immediate soluzioni condivise.

L’amministrazione Bennardi è sempre disponibile al dialogo e al confronto ma gli attacchi strumentali e le prese di posizione a prescindere non saranno mai utili a nessuno, se non a chi tenta di ricevere visibilità temporanea.”