“Ieri è stato presentato a Matera il “Piano Strategico del Marketing Turistico della Basilicata 2022-2026”. Non resta che constatare che nella redazione di questo importante strumento l’Amministrazione Comunale di Matera non è stata coinvolta né in fase preliminare di redazione, né per la presentazione, visto che il Sindaco della città che ospitava un evento così importante non è stato neanche invitato. Sicuri che non può trattarsi, a nostro parere, di un insulto istituzionale, ma di una svista da parte del Direttore Generale, questo grave accadimento si consuma proprio mentre alla guida dell’Agenzia di Promozione Turistica c’è un materano. Matera merita rispetto e considerazione, forse qualcuno ancora non lo ha compreso fino in fondo. E ci chiediamo dove starebbe l’intelligenza e la capacità manageriale di chi redige un documento strategico senza integrare le strategie turistiche e culturali delle Amministrazioni Locali? “

E’ quanto il M5S di Matera scrive in una nota che così prosegue:

“La strategia sbandierata è da ricercarsi nell’importante investimento previsto di oltre 20 milioni di euro da interpretarsi nell’ennesimo acquisto a caro prezzo di un elaborato valido per Matera, la Basilicata, come per qualsiasi altra città o regione?

Dopo il Dossier Matera 2019, che ha tradito l’essenza della materanità, si renderà complice, il DG materano dell’APT, di altro sperpero di denaro dei lucani senza una corretta visione del futuro?

La Regione Basilicata riprenda un percorso di pianificazione partecipato, riconoscendo a Matera ed alla sua massima istituzione turistico e culturale il ruolo che le compete.

Anche il governatore Bardi infatti nel suo intervento si guarda bene dal nominare Matera come meta principale dei turisti che vengono a visitare la nostra regione, anche quando dichiara; “Se prendiamo a riferimento i valori provvisori del rilevamento statistico riferiti ai soli mesi di luglio e agosto, possiamo dire che la performance su tutto il territorio regionale è molto vicina a quella del 2019, che come tutti sappiamo è stato l’anno più importante nella storia del turismo lucano”.

Presidente Bardi se nel periodo di Luglio e Agosto abbiamo raggiunto livelli eccellenti la Basilicata lo deve soprattutto a Matera e alla costa jonica che con la loro organizzazione e bellezza riescono ad attrarre sempre più visitatori offrendo servizi di qualità e garantendo standard di alto profilo.

Nel frattempo Matera si sta preparando a vivere ancora momenti di protagonismo assoluto a partire dal prossimo dicembre pieno di eventi che porteranno ancora una volta tanti visitatori ad ammirare il Presepe Vivente nei magici Rioni Sassi, i mercatini di Natale che ravviveranno l’intero centro storico oltre a numerosi eventi frutto del bando partito per tempo e che consegna, forse per la prima volta nella storia della città, un manifesto completo con grande anticipo a supporto delle attività degli operatori turistici.

Il Movimento 5 Stelle di Matera sarà attento osservatore di quanto prodotto e pronto a raccontare alla città tutti gli eventuali errori commessi ( in buona fede ) dall’attuale DG di APT Basilicata ed a difendere sempre quanto la laboriosità culturale della città è stata in grado di costruire nell’ultimo decennio nonostante i continui tentativi di ridimensionarne il valore internazionale.”