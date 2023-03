M5S: il modello Matera, per costruire un fronte contro la destra nazionale e regionale

“L’incontro organizzato con il Presidente Conte aveva il preciso scopo di raccontare agli imprenditori materani il livello di attenzione politica su temi fondamentali quali lavoro, sviluppo, crescita sociale.” E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Movimento 5 Stelle di Matera che, partendo dal confronto avvenuto sabato scorso con la presenza del proprio leader nazionale, si candida a svolgere “un ruolo di protagonismo assoluto” (qualunque cosa voglia dire e sottendere), partendo dal “modello politico di Matera” (che se inteso a livello amministrativo non gode proprio di buona salute), con l’ambizione di “far incontrare le diverse sensibilità di quelle forze politiche che vorranno costruire il fronte da contrapporre ai malgoverni di destra sia in Regione Basilicata che in ambito nazionale.” Cosa per altro buona e giusta. A tal fine si dice nella nota “Il tema del Superbonus, in questo particolare momento, raccoglie a pieno questa esigenza permettendo il confronto tecnico politico attraverso gli inviti rivolti alle Associazioni di Categoria e Sindacati dei Lavoratori. Con le comunicazioni sulle attività in Consiglio Comunale di Mimma Carlucci, la presentazione della proposta di legge regionale da parte dei consiglieri Perrino e Leggieri e dell’iter parlamentare con il Senatore Turco e i deputati Lomuti e Santillo, a consuntivo siamo in grado di tracciare una precisa linea di azione per i prossimi mesi che dovrà necessariamente passare per il rilancio del confronto aperto sul futuro della città.

Particolarmente rilevante la presenza, in platea, degli Ordini Professionali, dal Presidente degli Ingegneri Giuseppe Sicolo a quello dei Geometri Giovanni Cotrufo, così come quella dei partner della coalizione Bennardi e degli esponenti di quel nuovo campo largo che si propone come unica alternativa possibile al governo della destra. Il messaggio conclusivo del Presidente Giuseppe Conte ha chiaramente sancito l’impegno del Movimento a tutti i livelli istituzionali, sottolineando l’importanza dei temi della transizione e dell’efficientamento energetico individuati dal Sindaco Bennardi quali obiettivi da raggiungere nell’immediato per un nuovo modello di gestione della cosa pubblica.

